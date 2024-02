Lancioni fuori con 4711 voti 

Non briciole. Non preferenze residuali. Nanni Lancioni, consigliere regionale uscente, il 25 febbraio ha portato a casa 4.711 voti: eppure al sardista fedelissimo di Christian Solinas non sono bastati per mettere al sicuro lo scranno conquistato nel 2019. Lancioni deve restare fuori dall’Aula perché a Cagliari il Psd’Az prende un solo seggio andato a Gianni Chessa, l’assessore al Turismo che è stato il più votato nel collegio con 5.683 preferenze (i dati sono online sul sito di Sardegna elezioni).

Il caso Lancioni è uno dei paradossi della legge elettorale, voluta nel 2013 da un accordo bipartisan quando il Pdl guidava il Polo delle libertà e il Pd era una forza nuova, alternativa a Berlusconi nel “gioco” della politica nazionale. Il testo normativo continua a presentare storture non da poco, ma il Consiglio regionale non si decide a cambiare le regole del voto. Per gli stessi motivi, le Regionali di domenica scorsa hanno bocciato altri nomi noti del governo sardo. Andrea Biancareddu, assessore uscente alla Cultura, in Gallura ha corso con la Lega dopo aver scaricato l’Udc. Ma all’esponente della Giunta non sono bastate 2.366 preferenze.

La prova del voto non l’hanno superata nemmeno altre due consigliere di centrodestra, ma nel loro caso per lo scarso consenso raccolto: fuori dall’Aula resta intanto Sara Canu, ex del Carroccio nel 2019, poi passata prima coi Riformatori e infine candidata con i Fratelli d’Italia. La Canu non è andata oltre le 754 preferenze. Annalisa Manca, invece, anche lei ex della Lega “emigrata” nei liberal democratici, non ha centrato l’obiettivo dell’elezione bis per via dei 415 voti, valsi il fondo della classifica all’interno dei Riformatori.

Stessa sorte per Valeria Satta, l’assessore uscente all’Agricoltura (ex degli Affari generali) che correva nel collegio di Cagliari e si è fermata a 553 preferenze. ( al. car. )

