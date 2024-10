Lancio internazionale per Cristina Caboni  

Partenza da un palco internazionale per la scrittrice sarda Cristina Caboni (classe 1968, radici di San Sperate e da alcuni anni residente a Decimomannu) che proprio dalla Fiera del libro di Francoforte ha lanciato il suo nuovo romanzo per Garzanti in uscita martedì prossimo in Italia. Unica autrice isolana presente alla Frankfurter Buchmesse ha raccontato il suo “La ragazza senza radici” dalla trama molto avvincente.

La storia

Si tratta dell’undicesimo romanzo per la scrittrice campionessa di incassi su cui per ora trapela solo la quarta di copertina: «Un vino che ha riposato sul fondale sabbioso del mare, cullato dalle onde. Adeline non aveva mai sentito parlare di nulla del genere. Eppure, da quando lo ha assaggiato, è cambiato qualcosa in lei. Forse perché a donarglielo è stata Miranda, l’anziana donna che un giorno, all’improvviso, si è presentata agli archivi del comune di Nizza, dove Adeline lavora, per avere informazioni su un figlio che credeva morto alla nascita. Miranda è certa di averlo visto, ormai adulto, ma non ha fatto in tempo a fermarlo. Adeline sa che non deve assecondare le sue richieste, che il passato è passato e va lasciato dov’è. Se lo ripete ogni giorno per non pensare ai genitori che l’hanno abbandonata neonata senza mai cercarla. Ora è una donna realizzata, non deve voltarsi indietro. Ma l’emozione e la disperazione che ha letto negli occhi di Miranda hanno smosso qualcosa dentro di lei. Deve aiutarla a trovare suo figlio.

Da sempre affascinata dalla genealogia, Adeline è capace di frugare tra vecchi documenti e carte dimenticate per scovare un indizio; una ricerca in cui vorrebbe accanto a sé Damien, l’assistente sociale che le ha insegnato a guardare avanti e a medicare le proprie ferite. Ma lui ha paura che indagare le origini di una famiglia possa farle troppo male. Adeline ne è consapevole, ma qualcosa di speciale la lega a Miranda.

Quello che non sa è che le famiglie nascondono sempre dei segreti che non per forza vanno svelati. Alcuni possono mettere tutto in discussione».

Per scoprire tutto il resto bisognerà attendere martedì.

