Lancio di sedie in ambulatorio, operatori sanitari nel mirino 

Da Cagliari a Melito, nel Napoletano, a Galatina, nel cuore del Salento, fino a Pescara. Un'escalation di violenza che induce il ministro della Sanità Orazio Schillaci, nel question time alla Camera, a ribadire l'impegno per un intervento legislativo d'urgenza che inserisca ogni atto di violenza nei confronti dei medici tra quelli che giustificano l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. E a ricordare che i posti di polizia negli ospedali nell'ultimo anno sono aumentati da 120 a 196. E i poliziotti negli ospedali sono passati da 299 a 432.

Le parole del ministro arrivano al termine dell'ennesima giornata difficile. A Melito di Napoli a fare le spese dei violenti sono stati due dottori della guardia medica aggrediti martedì sera da tre donne e due uomini dopo il rifiuto dei sanitari di effettuare una visita domiciliare a un loro parente.

L'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sul suo profilo Fb ha diffuso un video dell'accaduto dove si vedono i medici presi a colpi di sedia. Cinque le persone coinvolte identificate dai carabinieri: l'autore delle condotte violente è un 35enne incensurato di Melito, che sarà denunciato per lesioni personali; gli altri quattro si sarebbero limitati a insultare i dottori. I due medici feriti sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi. In seguito all'aggressione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

A Galatina, invece, in provincia di Lecce, un 56enne è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito ieri a calci e pugni un medico in servizio nel centro per le dipendenze Serd dell'ospedale. L'uomo dovrà rispondere di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio.

A Pescara, invece, sono quattordici le persone denunciate - per tre di loro si sono aperte le porte del carcere - a seguito dei disordini avvenuti nel reparto di oncologia dell'ospedale cittadino alle prime ore del mattino del 13 settembre scorso. Gli arrestati sono una donna e due uomini. I 14 erano penetrati con violenza all'interno del reparto dove avevano inveito contro il personale sanitario per il decesso di un loro congiunto: erano seguite minacce e danni alla struttura oltre all'interruzione per un sensibile periodo del servizio ospedaliero.

