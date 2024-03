Lancio di sassi, danneggiata la bocciofila 

Lancio di sassi verso il campo da bocce del lungomare, struttura sportiva confinante col parco giardino, distrutti i vetri delle finestre. Il fatto ha lasciato senza parole i pensionati che aderiscono alla squadra della bocciofila che si sono accorti dell’accaduto solamente lunedì. L’ipotesi è che i vandali abbiano colpito nella notte precedente. Carabinieri e polizia Locale stanno visionando le immagini riprese dai due sistemi di video sorveglianza che proprio in quell’area si intersecano, per risalire agli autori del gesto. «Sono azioni che mi lasciano amareggiato - ha detto il sindaco Ignazio Locci - e per l’episodio non mi va nemmeno di fare il sindaco sceriffo. Se gli autori vogliono, anche in forma anonima parlarne, magari tramite i servizi sociali, ecco, tengo a dire che siamo a disposizione, non in modo punitivo, ma davvero, di dialogo e di confronto perché il gesto appare incomprensibile». Il Comune ha già predisposto l’acquisto e la sostituzione dei vetri. (s. g.)

