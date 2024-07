«Lancio di pietre dalla scogliera per colpire una donna in mare» 

Hanno afferrato delle grosse pietre per lanciarle in mare, cercando di colpire una donna che faceva snorkeling. L’azione di tre ragazzini è stata notata da un escursionista, Giovanni Peresson, che ha raccontato il fatto sui sociale: «Abbiamo urlato e siamo riusciti a farli allontanare». Solo per puro caso non si è fatto male nessuno.

L’episodio è avvenuto ieri, nella zona tra la spiaggia di Calamosca e lo stabilimento La Paillote. «Insieme ad altre persone stavamo rientrando dalla Sella del Diavolo», prosegue nel suo racconto Peresson, «e abbiamo visto i tre ragazzini, tra i 13 e 16 anni, che lanciavano delle pietre dalla scogliera. Solo dopo ci siamo resi conto che stavano cercando di colpire una donna che era in acqua». I lanci sono stati diversi: «Una, due, tre, cinque, sei pietre. E miravano alla testa, al corpo. Erano pietre molto grosse. Non abbiamo potuto chiamare le forze dell’ordine ma siamo riusciti a farli andare via». Evitando così che continuassero.

Poi un messaggio rivolto a tutti: «Vi chiedo di stare attenti, attenti anche ai vostri, ai nostri figli. Certamente non fa male». Perché spesso capita che i genitori non siano a conoscenza delle azioni dei loro figli. Fino a quando non succede qualcosa di grave e il danno oramai è stato fatto.

