Lanciatori di rifiuti incastrati dalle telecamere 

Ridurre l’abbandono dei rifiuti sul territorio e migliorare il decoro urbano: è questo l’obiettivo del progetto di vigilanza ambientale, portato avanti dal comando di Polizia Locale di Monastir che dallo scorso luglio ha incrementato la sorveglianza sul possibile abbandono e sull’errato conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. «Abbiamo individuato una decina di zone critiche, sia all’interno del paese sia nelle campagne. Lì abbiamo iniziato a svolgere una maggiore attività di controllo e vigilanza sul territorio anche grazie alla videosorveglianza urbana e ai dispositivi mobili ricollocabili», racconta la comandante Francesca Onnis.

Le sanzioni

Il lavoro quotidiano svolto dagli agenti ha dato a dei risultati importanti: la stretta vigilanza ha infatti portato a un aumento significativo delle sanzioni amministrative, circa 20 lo scorso anno, che vanno dai 150 ai 400 euro, e a un maggior ordine e pulizia delle aree critiche. «Questo progetto vuole essere un segnale, per i cittadini e chi percorre le strade di Monastir, che vigiliamo su alcuni comportamenti scorretti e che deturpano il territorio. Siamo un piccolo Comando ed è impegnativo, ma cerchiamo di avere una particolare attenzione per l’ambiente» prosegue Onnis.

Identificare l’autore del classico “lancio del sacchetto dall’auto” o dell’abbandono degli ingombranti nelle campagne non è sempre semplice: in questi casi gli agenti si avvalgono di tutti i dettagli, come un stop fulminato dell’auto, presenti nelle immagini di videosorveglianza per risalire all’autore. Le telecamere fisse nel centro e quelle mobili nelle campagne riprendono situazioni spesso difficili da comprendere.

I casi

«Sono tanti i casi: è capitato di notare una persona che andava in agro e abbandonava utensili come un trapano oppure un cittadino che, indispettito perché non gli sono stati ritirati i rifiuti fuori dalla sua abitazione, ha girato per tre giorni per le vie del paese lanciando i sacchetti dall’auto», racconta la comandante.

Di fronte alle proprie colpe, non tutti reagiscono allo stesso modo: tra chi riconosce l’errore c’è anche chi si presenta al Comando con il proprio avvocato. «Invece che assumersi le proprie responsabilità, il primo tentativo è sempre quello di trovare delle scuse. È triste che, nella maggior parte dei casi, non ci sia un’assunzione di responsabilità» prosegue Onnis.

Grande soddisfazione da parte del Comune. «Un lavoro scrupoloso che ha portato ottimi risultati, sia per quanto riguarda il decoro urbano e soprattutto a tutela dell'ambiente e per garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini», dichiara il vicesindaco Gianluca Lampis.