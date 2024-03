“Lanciatori di idee” per disegnare il futuro 

Un primo risultato lo hanno già raggiunto: tre persone già attive nel territorio in diversi settori si sono messe a disposizione dei giovani di San Giovanni Suergiu (e non solo) per provare a tracciare insieme nuove strade per il futuro. Davvero una partenza col botto quella del podcast “Lanciatori di idee” creato da nove giovani di San Giovanni Suergiu che hanno ben chiaro un concetto: se si vuole creare una valida alternativa alle poche occasioni che sino a oggi il Sulcis Iglesiente ha offerto occorre rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco.

Si tratta dei ragazzi che dal novembre scorso hanno iniziato a frequentare lo Spazio creativo fortemente voluto dall’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu che ha messo a disposizione i locali dell’ex Esmas per creare uno spazio a loro misura: «Da subito abbiamo avuto le prime adesioni - spiega il sociologo Chicco Angius – e negli incontri periodici abbiamo avuto ogni giorno di più la conferma dell’enorme potenziale di questi giovani». L’idea del podcast è nata a seguito di quello che in gennaio era stato un brutto fatto di cronaca, un lancio di sassi con relativo danneggiamento: «Noi non siamo così - si sono detti durante un incontro con gli operatori della coop Millepiedi – vogliamo dimostrarlo. Noi saremo lanciatori di idee». Idee per il futuro che hanno iniziato a raccogliere con gli ospiti della prima puntata del podcast: la sportiva e creativa toscana Virginia Manzi e due concittadini: il musicista Andrea Tuveri che guida la sua scuola di batteria e la campionessa di Ju-Jitsu Denise Pisu. La musica dal vivo con la Boiler room, proposta dal dj sangiovannese no.One e le opere artista locale Tata hanno fatto da cornice a quella che si spera essere la prima di tante puntate. (s. p.)

