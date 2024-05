Lanciati verso gli Europei 

«Il pass è la cosa più importante, ma la finale era alla nostra portata e avremmo potuto prenderci un secondo posto mondiale a cui tenevamo. Però è andata così e siamo strafelici perché la qualificazione per la staffetta era il nostro obiettivo». È contenta e motivata Dalia Kaddari, che ieri pomeriggio è rientrata nell’Isola dopo il mondiale delle staffette di Nassau. Un deludente quarto posto nella prima gara, con l’esclusione dalla finale, poi l’exploit con il successo nella batteria di ripescaggio in 42”60, tempo che sarebbe valso l’argento in finale.

Gli artigli

C’è un pizzico di rammarico per come è andata la prima prova ma, «considerate che non è stato facile, in questi casi ci sono ansie, pressioni. Nella prima trance non è avvenuto ciò che volevamo. Era per tutte e quattro la prima gara dell’anno e la prima staffetta. Ma nella seconda abbiamo tirato fuori gli artigli. Ci siamo dette “quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e così è stato. C’è stato anche l’intoppo di Anna Bongiorni che a 3’ dall’ingresso in call room ha dovuto rinunciare per non rischiare di compromettere la prova di squadra. Però anche con Irene Siragusa e Arianna de masi (che non aveva mai provato con noi) abbiamo dimostrato di esserci e da protagoniste. Siamo andate lì e ognuna ha dato qualcosa per l’obiettivo comune che era portare a casa il pass». Le prospettive per i prossimi obiettivi, cioè gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi sono incoraggianti: «Andiamo in pista sapendo che non siamo una delle tante, correremo per essere protagoniste e prenderci qualcosa di grande. L’abbiamo dimostrato in passato e l’abbiamo confermato alle Bahamas».

La famiglia marocchina

Intanto per la quartese di padre marocchino si avvicina il momento del debutto individuale sui 200 metri, gara nella quale dovrebbe esserle garantito un posto ai Giochi. Il calendario, tenendo conto dei raduni azzurri, è problematico ma le riserva una occasione emozionante: «Nei 200 gareggerò a Marrakech, nel “mio” Marocco, in Diamond League il 19. Sarà il debutto stagionale sui 200 metri e voglio fare bene. Inviterò i miei parenti, spero che mia nonna le mie zie e i miei cugini vengano a vedermi e a tifare per me. Sto bene e voglio dimostrarlo lì ma soprattutto agli Europei. Manca un mese a Roma ed è una tappa molto molto importante e non solo in funzione di Parigi. Voglio onorarla al meglio e vincere qualcosa di bello e di grande con la staffetta ma anche nella gara individuale».

Gioia e rimpianti

Se le donne sono andate in crescendo, la 4x100 olimpionica ha fatto il contrario. Prima qualificata (per Parigi), poi squalificata in finale (era terza). Sabato Lorenzo Patta si è preso il lusso di far segnare il miglior crono tra tutti i terzi frazionisti («i tempi li prendo con le molle, però è la conferma che mi sento bene e che gli allenamenti stanno andando bene»). La medaglia sfumata brucia: «Un po’ di rimpianto c’è, perché volevamo anche più del bronzo», ammette l’oristanese. «L’obiettivo primario era qualificarci e dopo la qualificazione eravamo più tranquilli, sereni, abbiamo allungato i cambi, ci stava rischiare un po’ di più. Ci teniamo il colpo per i prossimi appuntamenti che sono ben più importanti».

Il cambio

Galeotto fu il cambio “lungo” con Jacobs: «Si è preso la responsabilità ma nessuno gli dà la colpa. Capita, fa parte del gioco e lo abbiamo tutti rincuorato. Lui che è sempre stato un cecchino nel passare il testimone stavolta non è stato così preciso. Se il cambio fosse avvenuto correttamente saremo andati molto forte, sono sicuro che Pippo ci avrebbe potuto anche portare l’argento. Magari non l’oro, gli americani erano troppo più forti a questo giro», la sua analisi. In ogni caso la squadra “c’è”: «Sì, il gruppo affiatato è la nostra forza. Però siamo tanti, c’è Ali che è rimasto fuori e questo dice quanto siamo forti ma lui in futuro ci potrà dare una grossissima mano. Uno che corre quei tempi (10”06, ndr ) si proverà a metterlo dentro. Noi pensiamo a correre a mettere in difficoltà il prof Di Mulo».

