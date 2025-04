«L’Anci verifichi l’operato del Consiglio regionale» 

Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, con una lettera chiede alla presidente dell’Anci, Daniela Falconi, di accertare la regolarità dei fondi distribuiti attraverso la legge di stabilità regionale. Per lui «sono distribuiti su base meramente discrezionale e non trasparente». Aggiunge: «Ritengo violati i principi di imparzialità e trasparenza che dovrebbero caratterizzare l’azione politico-amministrativa a danno, soprattutto, di molti enti locali». Da qui la lettera: «L’Anci, anche previa convocazione dell’assemblea, esperisca tutte le azioni al fine di accertare se il consiglio regionale abbia agito in osservanza delle prerogative e nel pieno rispetto dei principi». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA