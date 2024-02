Lanci di sassi e bottiglie, allarme ai Giardini 

Il record è stato in una tranquilla sera del 2022: dall’alto piovvero, e si schiantarono vicino al giardiniere di turno, diciassette bottiglie di vino e tre di birra. Altro che bravata: quello era un bombardamento. Sono dati delle rilevazioni non ufficiali, ma assolutamente reali, del personale che cura il verde ai Giardini pubblici nel largo Giuseppe Dessì, lungo viale San Vincenzo. Solo per miracolo quel giardiniere della ditta d’appalto si ritrovò circondato da frammenti di vetro, senza però che nemmeno una bottiglia lo centrasse sulla testa. «Sarebbe morto», si disperano i colleghi. E hanno paura che, prima o poi, possa accadere.

Lanci continui

Già, perché quelle venti bottiglie sono il record ma non certo l’unico episodio, considerato che il tempo passa e questa “pioggia” di bottiglie pare non conoscere siccità. Le precipitazioni più recenti sono delle tre del mattino di lunedì, pochi giorni fa: in quel caso i lanciatori hanno scelto la birra, tralasciando il nettare degli dèi. Forse, più su, c’era una serata a tema. Sempre dall’alto, sui Giardini pubblici piove di tutto anche di giorno, quando ci sono i visitatori: ancora il personale addetto alla cura della vegetazione racconta di una donna che di recente, mentre beveva un caffè al chiosco-bar, si è vista arrivare vicino ai piedi una grossa pietra precipitata dal cielo. Qualche centimetro più in là, e in quello spazio comunale sarebbero arrivati la sezione Omicidi e la Polizia scientifica. Uno scenario che si è rischiato, in pieno giorno, anche per uno dei manutentori della ditta d’appalto del verde: in quel caso, a cadergli assai vicino era stato nientemeno che lo sterzo di un’auto.

Forze dell’ordine assenti

Ogni volta il personale tempesta di telefonate l’uno-uno-due, «ma non vengono mai né polizia né carabinieri. Dicono che non hanno pattuglie, e noi e i visitatori con i loro bambini qui continuiamo a rischiare di essere uccisi da una pietra o una bottiglia. Soprattutto, non vanno su a cercare i lanciatori, alcuni dei quali li abbiamo identificati noi».

I teppisti pericolosi

Per «su», i giardinieri del grande parco comunale urbano intendono - secondo le proprie perizie balistiche “a occhio” - via Belvedere, la traversa panoramica prima del carcere di viale Buoncammino al cui angolo c’è una stazione di servizio. E siccome i tentativi di farci andare gli uomini in divisa sono falliti, alla fine ci sono andati loro, i bersagli mobili, e lì hanno scoperto che - almeno in quel caso - i lanciatori di pietre e bottiglie erano ragazzini che abitano nei condomini che si affacciano sui Giardini pubblici. Gliele hanno cantate, a loro e alle mamme, ma senza risultato. Oltretutto, se di ragazzini davvero si tratta, forse sono solo una componente dei lanciatori, considerato che certe piogge avvengono anche alle tre del mattino, seppure siano statisticamente preferiti gli orari in cui si apre al pubblico. I lanci, assicurano anche dal chiosco-bar dei Giardini pubblici, continuano. Ai visitatori, a questo punto, si consiglia di passeggiare con l’elmetto.

