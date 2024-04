Lanci, bene Maullu ma Pintus si supera 

Nel weekend di gare, in copertina tra gli atleti sardi c’è Elisa Pintus. La talentuosa lanciatrice sassarese, 2ª a Terni nel 4° Urban shot put, ha demolito con 14,56 il proprio primato sardo del getto del peso (chissà se sarà registrato, dato che quest’anno è in prestito alla Bracco), migliorando di ben 53 cm il 14,03 che risaliva al 2022.

A Quartucciu, nel Trofeo regionale Assoluto su pista di sabato, Jhonatam Maullu (Nissolino Sport) ha inaugurato la propria stagione primaverile in pedana, scagliando il giavellotto a 64,23 metri, una buona misura per riprendere confidenza con la pista. Il compagno di squadra Daniele Renolfi, quest’anno Promessa, è atterrato a 7,13 m nel lungo, aiutato dal vento irregolare (+4,0 m/s). Le Cadette classe 2009, Vittoria Passiu Basciu e Aurora Aresu (Tespiense Quartu), già in evidenza nelle scorse stagioni indoor e outdoor, nei 200 validi come selezione per i Giochi delle Isole, hanno corso rispettivamente in 26”49 e 26”69 (-3,5), siglando, in gare separate, le migliori prestazioni assolute della giornata.

A Milano, nella Walk and middle distance night , Ithocor Meloni, (Cus Cagliari) ha corso i 600 m in 1’20”66, suo nuovo record personale e seconda prestazione sarda assoluta sulla distanza (la migliore, risalente al 2022, è di Gabriele Hazmi, Cus Sassari, 1’19”64).

RIPRODUZIONE RISERVATA