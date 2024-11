«L’Anc preserva la nostra storia e i nostri valori»  

Sono in pensione ma continuano a dare il loro importante contributo nelle iniziative di volontariato, ma anche nel controllo del territorio e in caso di sostegno alla protezione civile. Sono i carabinieri in congedo e ieri nella sede dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc) di Cagliari, hanno ricevuto la visita del comandante provinciale dell’Arma, il generale di brigata Luigi Grasso.

L’Anc è stata fondata nel 1886, è un ente apolitico e senza fini di lucro che riunisce carabinieri in servizio, in congedo e i loro familiari. Ha oltre 165 mila soci in Italia e all'estero: promuove i valori di cameratismo, solidarietà e devozione alla Patria, mantenendo vivo lo spirito di corpo e le tradizioni dell'Arma. Il comandante Grasso ha sottolineato il valore del legame tra i carabinieri in servizio e quelli in congedo, definendo l'Anc «un vero ponte di continuità nel servizio alla comunità», fondamentale nel «preservare i valori e la storia dell'Arma». (m. v.)

