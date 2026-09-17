«L’Anas si riprenda il ponte dell’isola» 

«Riprendetevi il ponte d’accesso a Sant’Antioco». La richiesta arriva all’Anas e il mittente è il sindaco della cittadina lagunare Ignazio Locci.

Le polemiche

L’argomento è ancora una volta al centro di una partita che si trascina da anni. Ma questa volta la questione non riguarda soltanto il futuro dell’infrastruttura, e nemmeno l’eterna discussione su come collegare l’isola alla Sardegna. Il Comune chiede ad Anas di riprendere in carico il ponte e il tratto di strada che lo comprende, perché non può continuare a sostenerne da solo i costi e gli oneri di manutenzione. L’ennesima nota ad Anas, sollecitando l’apertura di un tavolo tecnico, o almeno una prima interlocuzione, per arrivare alla restituzione del tratto della statale comprendente il ponte sull’istmo è stata firmata e inviata dal sindaco ieri mattina. «È dal lontano 2018 che la nostra amministrazione si impegna per riconsegnare ad Anas il ponte - raccolta Locci - prima, con delibera, abbiamo ridefinito il centro abitato che, secondo la nuova delimitazione, inizia all’altezza dell’intersezione tra via Nazionale e lo svincolo del ponte, escludendo quest’ultimo, e successivamente, abbiamo espresso la volontà politica di procedere con la restituire all’Anas del tratto, appunto, comprendente il ponte sull’istmo. Ma da allora, nonostante una quantità irrealistica di note e di richieste di incontri, mai avuto risposte alle nostre legittime ambizioni».

Il passato

Una vicenda che si intreccia con una storia molto più lunga. Da decenni, infatti, il ponte alimenta discussioni, progetti e contrapposizioni. Il più recente grande progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo ponte, ma l’ipotesi si è scontrata con una forte mobilitazione popolare contraria all’opera, fino al suo blocco. E prima ancora era stata avanzata anche l’idea di un tunnel sottomarino per il traffico stradale, soluzione che avrebbe avuto, nelle intenzioni dei suoi sostenitori, anche un forte valore simbolico: rendere ancora più evidente quel carattere di isola che Sant’Antioco rivendica da sempre. «Da ultimo - continua Locci - abbiamo scritto al ministro dei Trasporti e, soprattutto, all’assessorato regionale ai Lavori pubblici, nella speranza che possano intercedere presso l’Anas. In questi anni ci siamo presi cura del ponte e abbiamo più volte verificato il suo stato di salute, investendo ingenti risorse e riscontrando sempre l’ottima e sicura tenuta. Ma adesso ci aspettiamo che Anas faccia quanto di sua competenza per riprendere un tratto di strada che dovrebbe rientrare nelle sue competenze. Il Comune non può continuare ad occuparsene».

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