L’Anas rimuove il cantiere “fantasma” 

Gli appelli degli automobilisti sono stati finalmente ascoltati. Nei giorni scorsi l’Anas ha ridotto il cantiere che da più di due anni ingombrava parte di una carreggiata in viale Marconi in direzione Cagliari.

Le barriere in new jersey bianche e rosse sono state spinte a bordo strada dove rimane ancora anche la segnaletica gialla.I lavori infatti non sono affatto finiti, tutt’altro. Dopo essere intervenuti al di sotto del ponte l’Anas ha adesso deciso che è necessario rifare anche i bordi del ponticello all’altezza dei centri Le Vele e Millennium, lavori che cominceranno dopo l’estate. Da qui, soprattutto a seguito delle forti proteste degli automobilisti, la decisione per non influire sul traffico del periodo estivo di spostare le barriere.

L’ingombro infatti da anni stava creando enormi disagi con code durate le ore di punta e manovre azzardate per evitare l’ostacolo. La necessità di intervenire era nata dopo una serie di controlli che l’Anas aveva portato avanti subito dopo la caduta del ponte Morandi a Genova. Da questi era risultato che anche il ponte di viale Marconi era ammalorato, sebbene in modo non grave e che aveva bisogno di interventi urgenti. Da lì poi l’apertura del cantiere fantasma con lavori che sono arrivati per la prima volta soltanto a Natale, in attesa che si ricominci.

