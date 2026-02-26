VaiOnline
Siliqua.
27 febbraio 2026 alle 00:42

L’Anas conclude i lavori per riparare la voragine, la Statale 293 riaperta al traffico nel pomeriggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato riaperto ieri pomeriggio, il tratto siliquese della Statale 293, chiusa al traffico mercoledì in seguito a un cedimento del fondo stradale. Dopo la formazione di una voragine al chilometro 32 del tratto della Statale 293, che collega il paese alla rotonda del castello di Acquafredda sulla Provinciale 2, l’intervento dei tecnici dell’Anas è stato rapidissimo.

Già il giorno precedente era quasi definito l’intervento di ripristino su un breve viadotto su un ruscello, per il dissestro idrogeologico causato dalle intense piogge delle scorse settimane. L’eccezionale evento atmosferico aveva causato grossi disagi in tutta l’Isola. La strada, importante via di collegamento tra il Sulcis e il resto della Sardegna, è stata ripristinata a tempo di record. Gli operai dell’Anas sono intervenuti per garantire la sicurezza del tratto stradale, riparando la voragine e rinforzando il tratto perimetrale.

In seguito al cedimento, la carreggiata era stata chiusa e il traffico deviato in altre strade limitrofe, con molti disagi per gli automobilisti di passaggio e i numerosi residenti e proprietari di terreni agricoli della zona, che ora potranno tirare un sospiro di sollievo. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 