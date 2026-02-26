L’Anas conclude i lavori per riparare la voragine, la Statale 293 riaperta al traffico nel pomeriggio 

È stato riaperto ieri pomeriggio, il tratto siliquese della Statale 293, chiusa al traffico mercoledì in seguito a un cedimento del fondo stradale. Dopo la formazione di una voragine al chilometro 32 del tratto della Statale 293, che collega il paese alla rotonda del castello di Acquafredda sulla Provinciale 2, l’intervento dei tecnici dell’Anas è stato rapidissimo.

Già il giorno precedente era quasi definito l’intervento di ripristino su un breve viadotto su un ruscello, per il dissestro idrogeologico causato dalle intense piogge delle scorse settimane. L’eccezionale evento atmosferico aveva causato grossi disagi in tutta l’Isola. La strada, importante via di collegamento tra il Sulcis e il resto della Sardegna, è stata ripristinata a tempo di record. Gli operai dell’Anas sono intervenuti per garantire la sicurezza del tratto stradale, riparando la voragine e rinforzando il tratto perimetrale.

In seguito al cedimento, la carreggiata era stata chiusa e il traffico deviato in altre strade limitrofe, con molti disagi per gli automobilisti di passaggio e i numerosi residenti e proprietari di terreni agricoli della zona, che ora potranno tirare un sospiro di sollievo. (a. cu.)

