«L’Anas appalti i lavori per le rotatorie» 

Progetti, conferenze di servizi, riunioni ma a distanza di anni le tre rotatorie che l’Anas dovrebbe costruire nella statale 126, due a Gonnesa e una a Bindua, sono ancora sulla carta.

Anche per la prossima estate quindi si possono prevedere le criticità legate all’incrocio per Plagemesu lungo la Statale, una questione di circolazione e sicurezza. Nel corso degli anni la realizzazione delle rotonde si è scontrata innanzitutto con l’aumento dei prezzi post Covid, una brusca impennata del prezzo dei materiali che ha reso necessario modificare il quadro economico aumentando le risorse a disposizione. Altre questioni sono sorte sui vincoli idrogeologici, in particolare per il percorso di rio Gutturu Flumini e per il suo attraversamento della statale.

Ora che tutti gli intoppi sembrano superati, dovrebbe essere la volta buona per procedere con gli appalti. Le rotonde da realizzare nel territorio gonnesino sono una in prossimità dell’incrocio per Plagemesu, l’altra all’incrocio per la Panoramica, teatro l’anno scorso di un tragico incidente. «Ci auguriamo che l’Anas possa procedere al più presto con l’appalto dei lavori per le rotatorie – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – opera fondamentale in particolare per il traffico verso Plagemesu e per l’ingresso del paese».