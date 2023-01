L’anarchico Cospito dal 41 bis di Bancali a Uta  

A Sassari, come è noto, non esiste un centro clinico adeguato all’interno della struttura carceraria di Bancali, nonostante la presenza di quasi novanta capimafia, la cui gestione sul piano sanitario è oltremodo complessa, visto che l’accompagnamento fuori dal carcere per qualsiasi tipo di emergenza o visita medica, comporta un dispiegamento di mezzi imponente proprio per il regime di massima sicurezza a cui quei detenuti sono sottoposti. Un motivo, quello dell’assenza di una struttura medica adeguata, che in questi anni, da quando è stato aperto il braccio più pericoloso di Bancali, ha reso impraticabile il carcere sassarese per i boss più anziani e malati, da Bernardo Provenzano allo stesso Totò Riina. Per Cospito, anarchico finito all’ergastolo per attentati gravissimi, l’accusa è di strage contro la pubblica incolumità, ma che non hanno provocato vittime, dopo la mobilitazione di intellettuali e associazioni, parlamentari ed esponenti politici a tutti i livelli, si sarebbe aperto un riservatissimo spiraglio, legato proprio a quel rischio ormai sempre più elevato per la sua vita. È evidente che a tutti i livelli dello Stato si è valutato il rischio che le condizioni di salute di Alfredo Cospito possano precipitare con tutti i rischi conseguenti, a partire dalle reazioni delle organizzazioni anarchiche, pronte ad una mobilitazione in tutto il Paese.

Alfredo Cospito, l’anarchico affidato alle cure della detenzione più dura, quella del 41 bis, in sciopero della fame da quasi novanta giorni, al centro di una mobilitazione nazionale e internazionale per la sua uscita dal regime più cruento, potrebbe tra qualche ora essere trasferito in una cella ordinaria del carcere cagliaritano. Il condizionale è d’obbligo, nonostante le plurime conferme, tutte ufficiose e riservate, che darebbero l’anarchico già destinato al carcere di Uta per essere sottoposto alle cure mediche necessarie per fronteggiare le precarie condizioni di salute conseguenti allo sciopero della fame che dura ormai da quasi 90 giorni.

Da una cella di massima sicurezza ad una di detenzione ordinaria il passo è breve: 236 chilometri, tutti nell’arteria più controversa dell’Isola Cajenna, quella del carcere a vita. Il viaggio è secretato e non confermato, tutto lungo la Carlo Felice, da metter in atto all’imbrunire, quando i riflettori dell’ultima visita ispettiva si saranno spenti. Dal penitenziario del 41 bis di Bancali, nella periferia estrema di Sassari, a quello “ordinario” di Uta, alle pendici di Monte Arcosu, a due passi da Cagliari, sulla riva di Santa Gilla. Non ci sono conferme, le notizie sono frammentarie, ma il trasferimento del più anarchico dei detenuti in regime di massima sicurezza, quel 41 bis riservato ai colleghi di Matteo Messina Denaro, sembra ormai un fatto acquisito.

Sciopero della fame

Centro Clinico

Rischio tensioni

Tensioni che, evidentemente, si stanno cercando di prevenire con una soluzione di compromesso di cui, ovviamente, tutti i dettagli sono tenuti segreti, visto che tecnicamente quel trasferimento nel carcere di Uta non potrà che essere temporaneo, proprio perché non risulta revocato il regime di 41 bis per Cospito. Non essendo il carcere cagliaritano annoverato tra quelli già dotati ufficialmente di celle per il regime detentivo più duro, è fin troppo evidente che sarebbe messa in atto una forzatura, derubricando “informalmente” la detenzione dell’anarchico al regime ordinario, solo in considerazione delle condizioni di salute del detenuto. Una situazione che, comunque, avrebbe già un precedente. Da una parte si sarebbe deciso di mantenerlo nell’Isola Cajenna, dall’altra si sarebbe valutato di alleviare il livello detentivo proprio per evitare conseguenze imprevedibili dello sciopero della fame sul piano della salute del detenuto. A Uta l’anarchico costretto all’ergastolo verrebbe “custodito” in una cella ordinaria, potendo così usufruire delle cure mediche, con la possibilità di decidere, in un eventuale regime temporaneamente più attenuato, di sospendere lo sciopero della fame. È più complessa, invece, l’ipotesi che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dia disposizioni di formalizzare, con l’arrivo di Cospito a Cagliari, l’apertura del braccio del 41bis, mai collaudato e senza tutti i dettagli di sicurezza necessari per il suo pieno utilizzo. In realtà, però, non è un’ipotesi da scartare visto che quella struttura è stata realizzata e progettata proprio per la massima sicurezza, nonostante gli allarmi sul rischio infiltrazioni mafiose legate alla presenza anche nel carcere di Cagliari di boss e capimafia, di familiari e soggetti contigui. Nelle prossime ore si capirà se la decisione verrà concretizzata e se il detenuto deciderà di interrompere la sua protesta, oppure se la soluzione Uta resterà vana nello scacchiere del Ministero della Giustizia. Il trasferimento nel carcere di Uta potrebbe essere un punto di mediazione negoziato “informalmente” con lo stesso detenuto, ma per averne qualche conferma bisognerà valutare l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni.

Massimo riserbo

Un dato è certo, tutto quello che sta accadendo intorno a questa vicenda è mantenuto sotto il massimo riserbo proprio perché si sta cercando di contemperare l’obbligo al rispetto della decisione dei giudici relativamente al livello di detenzione e dall’altra la massima attenzione per il pericolo di vita del detenuto. Nei giorni scorsi, del resto, il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo della difesa dell'anarchico contro l'applicazione del carcere duro. Questo, ovviamente, obbliga gli organi dello Stato ad operare sul filo del rasoio, da una parte il diritto e la certezza della pena, dall’altra un’applicazione della detenzione che non sfoci in un pericolo per la vita del detenuto.

L’accusa di strage

Cospito, originario di Pescara, è ritenuto dalla giustizia italiana colpevole di aver piazzato tra il 2 e il 3 giugno del 2006 due ordigni presso la Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. L'esplosione non aveva causato vittime, ma a luglio scorso la Cassazione ha riformulato l'accusa ai danni del detenuto in strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede anche l'ergastolo ostativo. Dopo sei anni passati in alta sicurezza, ad aprile scorso era stato destinato al 41 bis. Dal 5 maggio era stato tradotto a Bancali nel braccio detentivo riservato al carcere duro. A motivare il salto di categoria di Cospito dal regime di massima sicurezza al 41 bis erano state le sue comunicazioni avvenute negli ultimi 10 anni con anarchici e riviste dell’area. Il reato contestato a Cospito, strage contro la sicurezza dello Stato, è considerato uno dei più gravi dell’ordinamento italiano. Lo sciopero della fame, gli appelli di associazioni e numerosi esponenti politici, potrebbero indurre, nelle prossime ore, ad un trasferimento temporaneo ad Uta.

