L’analisi della Cisl sui primi 50 anni della Provincia  

Lo spopolamento delle aree interne, l’aumento della disoccupazione, la dispersione scolastica e la burocrazia dell’amministrazione regionale che appesantisce la capacità attuativa pubblica. Sono solo alcune delle problematiche che la Cisl ha voluto sottolineare durante l’incontro organizzato per i 50 anni di istituzione della Provincia al quale hanno partecipato il segretario nazionale Ignazio Ganga, quello della Cisl sarda Pierluigi Ledda e i suoi colleghi di segreteria Federica Tilocca e Mirko Idili, oltre al numero uno provinciale Alessandro Perdisci. E proprio quest’ultimo ha snocciolati alcuni dati: «La provincia da 2019 al 2022 ha evidenziato un calo di poco più di 6mila residenti, e il 37% della popolazione è composto da ultrasessantenni, con il più alto indice di vecchiaia, ed il penultimo per natalità di tutta Italia». Spazio poi alla sanità, al problema dei trasporti e le difficoltà del settore agricolo.

La Cisl ha chiesto «un costante confronto della Regione con le parti sociali, un reale impegno del nuovo Consiglio per il territorio, di investire sulla qualità delle risorse umane, sulla ricerca ed innovazione. Ma bisogna anche avviare un programma concreto per il riequilibrio territoriale al fine di sostenere le comunità in difficoltà», ha concluso Perdisci.

