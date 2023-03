Lanaitho, un milione di euro 

C’è un milione di euro per la valorizzazione della valle di Lanaitho. Nei giorni scorsi il Comune ha avviato i bandi ad hoc grazie a una delibera di Giunta che ha approvato il Piano di sviluppo sostenibile definendo anche le linee di azione strategiche di sviluppo del territorio. L'operazione ha richiesto due anni di lavoro. Per poter comprendere le dinamiche da attuare nel territorio è stato necessario effettuare un'analisi approfondita del contesto olianese alla quale hanno partecipato gran parte degli operatori dei settori produttivi, culturali e associativi.

Il sindaco

«Un lavoro articolato e complesso - afferma il sindaco Sebastiano Congiu - la cui realizzazione è dovuta passare obbligatoriamente per più fasi poiché l'area di Lanaitho è gravata da usi civici. Pertanto, per rendere fruibili tali aree, è stato necessario redigere e approvare preliminarmente un regolamento obbligatorio dal 2005 ma mai redatto e solo successivamente un Piano di valorizzazione il cui iter è giunto a compimento nel settembre scorso».

Quattro interventi

Ora manca solo la pubblicazione dei bandi sopracitati. Il primo uscirà nei prossimi giorni e riguarderà la gestione del "rifugio", del sito di Sa sedda 'e sos carros, delle grotte Corbeddu, Sa ohe, Sa nurre de su hoda, Su ventu e di Elihes artas; queste ultime due solo per quanto riguarda il controllo degli accessi. L'assessore al turismo Guglielmo Puligheddu sottolinea l'importanza delle aree in questione e degli investimenti. «Il Piano di sviluppo è un importante strumento di governance del territorio ed è alla base dell'idea di gestione della valle di Lanaitho, la cui stesura è stata portata avanti in maniera partecipata coinvolgendo attivamente le tante realtà locali, gli operatori, le aziende le associazioni e i semplici cittadini prediligendo sempre la qualità alla quantità sia in termini di turismo che di prodotti e servizi». Per i prossimi bandi bisognerà aspettare. Il secondo di questi vede al centro del lavoro la struttura Budorrai alla quale sono stati destinati dal Comune di Oliena circa 600mila euro per la ristrutturazione e trasformazione in polo turistico con servizi ricettivi, ristoranti, informazione, spazi espositivi. Il terzo bando riguarderà il recupero dell'oliveto e dell'orto botanico con un'importante finanziamento regionale di 400mila euro, oltre alla collaborazione scientifica dell'Università di Sassari. Il quarto e ultimo bando intitolato Parco Avventura ha come obiettivo mettere in funzione il parco con info point e servizi complementari.