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Serie D.
21 settembre 2026 alle 00:23

L’Anagni non concede sconti al Latte Dolce: per i sassaresi terza sconfitta consecutiva 

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Latte Dolce 1

Città di Anagni 2

Latte Dolce (3-4-3) : Cherchi; Banti, Frau (1’ st Agrelli), Limberti, Di Paolo (16’ st Mascia), Piredda, Pinna (40’ pt Dumani), Biancu (18’ st Asproni), Pulina, Coghetto, Di Gianni (1’ st Saddi). Allenatore Fini.

Città di Anagni (3-4-2-1) : Aceto; Laziz (23’ st Stano), Alfano, Pralini, Maurizi, Vasco, Di Vico (23’ st Flamini), Lapiccirella, Cosimi (31’ st Abbondanza), De Crescenzo (30’ st Follo), Iurgens. Allenatore Galluzzo.

Arbitro : Youness di Saronno.

Reti : nel primo tempo 4’ Pralini; nella ripresa 12’ Di Vico, 35’ Pulina (r).

Sassari. Città di Anagni corsaro sul campo del Latte Dolce. Gli ospiti hanno prevalso per 1-2 con una rete per tempo, ieri nella quarta giornata di Serie D, condannando i biancocelesti alla terza sconfitta. Laziali subito aggressivi e al 4’ vanno già in vantaggio con una testata di Pralini che raccoglie il traversone di Vasco. Padroni di casa sulle gambe e poco reattivi, se si eccettua una staffilata di Pinna dalla distanza, costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco al 40’ per infortunio. I biancorossi sfiorano il raddoppio in più occasioni.

Su Alfano, Di Vico e Cosimi il portiere Cherchi è provvidenziale nell’evitare la rete. Nella ripresa il pallino del gioco resta nei piedi del Città di Anagni, anche se i sassaresi si fanno vedere dalle parti degli avversari con una gran botta di Biancu. Al 57’ però arriva lo 0-2, firmato da Di Vico, preciso nell’indirizzare nello specchio l’assist ancora di Vasco al termine di una ripartenza. Il pesante passivo rianima i sardi che alzano i giri del motore e timbrano la traversa con Pulina. Il 21 dà una svolta alla partita, prima ottenendo un rigore per fallo di mano di un difensore avversario e poi realizzandolo con una staffilata alla destra del portiere all’80’.

Gli uomini di Fini si gettano in avanti alla ricerca del pari, fallendolo con Dumani e Saddi. I sassaresi, già 10 i gol subiti, sono adesso all’ultimo posto, superati proprio dall’Anagni, ex fanalino di coda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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