L’amsicorino Luè Verri,  il pioniere del calcio sardo  

L’epoca pionieristica del calcio sardo esprime con grande evidenza due padri fondatori: gli studenti universitari Giorgio Ballerini e Tullio Zedda, che scesero in campo durante il primo storico incontro disputato sulla Piazza d’Armi a Cagliari il 27 aprile 1902. La storia ufficiale ha ingiustamente dimenticato un terzo grande protagonista, Igino Delfino Luè Verri, ex ufficiale ed eroe risorgimentale che nel 1899 giunse nel capoluogo sardo per insegnare ginnastica nelle scuole della città. Gli ex ufficiali dell’esercito, secondo la Legge Casati, venivano spesso integrati nel corpo docenti per insegnare questa disciplina. Luè Verri, nobile lombardo, è un atipico istruttore di football, essendo nato nel 1837 è assai improbabile che abbia praticato il calcio, ma lo proponeva, di fatto, ai suoi studenti del Liceo Dettori e al contempo aiutava Ballerini e Zedda a erudire i goliardi in vista della prima esibizione pubblica, in quella primavera del 1902.

Durante l’estate l’Amsicora gli affidò la nascente sezione football e allo stesso tempo, durante l’inverno del 1902-03, organizzò diverse partite tra compagini studentesche con l’intento di far conoscere questo nuovo sport. Nell’aprile 1903 l’Amsicora riceve l’invito a recarsi a Sassari e, qui, in suo onore, viene organizzata una kermesse sportiva. Durante la manifestazione figura anche una esibizione di football che cattura subito l’interesse dei giovani sasassaresi. Pochi mesi dopo sorgeranno le società di ginnastica Torres e Josto. L’ istruttore Luè Verri figura quale custode dell’attrezzatura richiesta dalla sezione football amsicorina al comune di Cagliari, per meglio prepararsi alla trasferta sassarese. Sarà ancora importante per la nascente associazione studentesca Sport Club Cagliari. Tra i suoi ultimi impegni cagliaritani figura l’ambizioso progetto dell’istruzione, attraverso lo sport e il calcio, dei “piccioccus de crobi”, purtroppo non portato a compimento a causa del suo trasferimento a Rovigo. Anche qui sarà protagonista dello sport cittadino per diversi anni. Morirà a Bergamo all’età di 86 anni nel 1923. Alle numerose medaglie che portava sul petto non può mancare quella di padre del football sardo.

