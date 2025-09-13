L’Amsicora conquista la Supercoppa femminile 

Cambiano le protagoniste in campo, ma non il risultato. L’Amsicora ha vinto la Supercoppa di hockey su prato femminile per il secondo anno consecutivo. A Roma ha battuto la Lorenzoni Brà 4-2 agli shoot-out, 0-0 dopo i tempi regolamentari. Squadra con tante novità, Maryna Khilko, giocatrice e coach in contemporanea, è affiancata in panchina da Marcello Manca. La seconda Supercoppa è il quinto successo in quindici mesi, dopo due scudetti sul prato e uno indoor.

Tra l’Amsicora campione d’Italia e la Lorenzoni, vincitrice della Coppa Italia, è stata una sfida equilibrata, le ruggini estive sono da smaltire, l’amalgama è da perfezionare, ma nessuna delle due contendenti si tira indietro. Occasioni non eclatanti, la più limpida capita all’Amsicora con Elisa Uccheddu, classe 2011. È 0-0, si prosegue con gli shoot out: Fiorelli con brivido, Mirabella non trasforma, Lorenzoni si porta avanti (2-1), Vynohradova guadagna un rigore che trasforma, poi Di Mauro e infine Raineri che battezza così la sua nuova maglia.

Felice Maryna Khilko: «A vincere non si fa mai l’abitudine. È stata una partita equilibrata, meritavamo entrambe. Per gli shoot-out ho scelto le cinque giocatrici più tecniche, è andata bene così. Abbiamo dato spazio alle più giovani con molti cambi, sono contenta perché hanno dimostrato maturità e capacità di affrontare una gara così importante».

