l’amsicora ci mette il cuore: sorpasso in vetta alla a1F 

Per battere la capolista, e poi diventarlo, l’Amsicora non ha giocato la partita perfetta. C’è voluto il cuore e soprattutto fiato e gambe sino alla fine. Il Valverde è stato sconfitto 2-1 nella sesta giornata della serie A Élite femminile di hockey su prato, ora le due squadre sono appaiate in testa alla classifica. La squadra siciliana ha pressato alto bloccando ogni fonte di gioco dell’Amsicora, passata in vantaggio nella terza frazione con Ceratto, e raggiunta tre minuti dopo su corto. Nell’ultimo quarto l’Amsicora con più energie a disposizione ha preso il comando delle operazioni. Grimbaud segna ma gli arbitri annullano, la rete della vittoria è di Ceratto.

La Ferrini è stata battuta 4-1 a Bra dalla Lorenzoni. Una partita giocata quasi alla pari con la differenza che le cagliaritane non hanno trasformato le occasioni da rete, la Lorenzoni sì, grazie a quattro reti di De Biase. Per la Ferrini rete del provvisorio pareggio di Granatto.

