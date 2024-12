Lampo di Reijnders, il Milan può sorridere 

Verona 0

Milan 1

Verona (3-5-1-1) : Montipò, Dawidowicz (1'st Daniliuc), Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Belahyane (34'st Tengstedt), Duda, Kastanos (14'st Serdar), Lazovic (27'st Mosquera), Suslov, Sarr (1'st Livramento). Allenatore Zanetti.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Emerson Royal (42'st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez, Terracciano, Fofana, Chukwueze (24'st Calabria), Reijnders, Leao (31'pt Hernandez), Abraham. Allenatore Fonseca.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Rete : nel st 10’ Reijnders.

Note : ammoniti Emerson Royal, Dawidowicz; espulso il diesse del Verona Sean Sogliano.

Verona. Un lampo di Reijnders su giocata geniale di Fofana illumina il Bentegodi consente al Milan di vincere una partita sofferta. Il Verona lotta sino alla fine ma con mestiere e astuzia i rossoneri conquistano i tre punti. Ma sul piano del gioco la squadra rossonera è stata protagonista dell'ennesima prestazione sottotono ed anche a Verona è stata contesta dai tifosi accorsi al Bentegodi.

Ancora una volta Fonseca manda in panchina Theo Hernandez, un'esclusione che non può non far rumore. Sono otto le assenze in casa rossonera: l'ultima cronologicamente parlando è quella di Morata. Zanetti sceglie Kastanos per sostituire l'infortunato Harroui. Primo tempo soporifero. In casa rossonera piove sul bagnato: dopo mezz'ora alza bandiera bianca Leao per un problema di natura muscolare e Fonseca inserisce Hernandez. Il Milan ha poche soluzioni, l'unica è la conclusione dalla distanza, la più pericolosa quella dell'ex Terracciano con Montipò che smanaccia sopra la traversa.

In avvio Zanetti cambia: Daniliuc prende il posto di Dawidowicz su cui grava un'ammonizione e Livramento quello di un evanescente Sarr. Ma già in avvio è un Milan di altra pasta. La squadra di Fonseca alza i giri del motore. È un'idea geniale di Fofana a scardinare la difesa gialloblù: bello il suggerimento per Reijnders che tutto solo davanti a Montipò lo trafigge. Zanetti allora cambia tatticamente, dentro Serdar per Kastanos. Ma è il Milan ad andare vicino al raddoppio. Sinistro dell'intraprendente Jimenez, bravo Montipò nella respinta a terra. Nel finale il Milan stringe i denti e festeggia il ritorno alla vittoria.

