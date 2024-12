Lampo di Grinbaum, balzo del Castiadas 

Castiadas 3

Atletico Masainas 2

Castiadas (4-3-3) : Kirby, Taricco, Grinbaum, Szafran, Pionca, Bonfigli, Angelucci, Ridolfi, Porru, Vacca, Pulcrano. In panchina Daga, Luciano, Fadda, Altobelli, Vargiu, Murru, Murgia, Furci, Cadoni. Allenatore Fenza.

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, Maricca, Milia (37’ st D. Cosa), Todde, Uccheddu, Biccheddu, Carrus, Ballocco, M. Cosa, Lindiri (28’ st N. Uccheddu). In panchina Saiu, F. Mura, M. Mura, Zedde, Caredda. Allenatore Comparetti.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : 18’ pt Carrus, 30’ pt Ridolfi, 12’ st M. Cosa, 19’ st Pulcrano, 47’ st Grinbaum.

Note : ammonti Bonfigli, Pionca, Todde, Pilia, Lindiri, Bove, Carrus.

Castiadas . Vittoria al fotofinish per il Castiadas contro un ottimo Atletico Masainas. Ospiti per due volte in vantaggio e sempre raggiunti, poi in pieno recupero il gol di Grinbaum. Gli uomini di Guido Fenza balzano in seconda posizione. Al 18’ Milia verticalizza per Carrus che insacca. Al 30’ il pari di Ridolfi su punizione. Nella ripresa, al 12’ su azione di contropiede Momo Cosa riporta avanti il Masainas. Al 19’ in mischia il 2-2 di Pulcrano. Al 47’ cross di Ridolfi, testa di Porru, la palla colpisce la traversa, sulla ribattuta del legno Grinbaum insacca. ( ant. ser.)

