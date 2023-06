L’ampliamento del Brotzu è un caso Doria: «Non ha senso spendere i soldi» 

«La piastra tecnologica del Brotzu? Bé, tutti i bandi già espletati e con lavori non ancora iniziati vanno rimodulati o bloccati. Se dobbiamo fare a Cagliari un ospedale ex novo, non possiamo spendere 70 milioni di euro per costruire un corpo aggiunto in una struttura che sarà dismessa. Quell’investimento non ha senso, la piastra diventa impensabile».

Così l’assessore alla Sanità Carlo Doria – a margine della conferenza stampa sulla campagna per la raccolta del sangue – mette una pietra tombale sopra il grande progetto in corso per l’ampliamento del “San Michele”. Il 1° giugno la Giunta regionale ha fatto una delibera che traccia il quadro della rete ospedaliera dell’Isola: entro il 1° agosto le Aziende sanitarie devono presentare lo studio di fattibilità e indicare «la collocazione ottimale», cioè le aree dove costruire i quattro nuovi ospedali: a Cagliari, nel Sulcis, a Sassari e ad Alghero. «Disposizioni attuative urgenti» che hanno scatenato l’ira delle opposizioni in Consiglio regionale, che hanno evidenziato, tra le altre cose, il cortocircuito tra i piani già avviati e quelli futuri.

I progetti in corso

Al Brotzu e al Businco sono in corso progetti importanti per un ammontare complessivo di 159 milioni di euro, tra questi ci sono vari interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico degli edifici, la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico al Microcitemico e il potenziamento dell’Oncologico (secondo lotto), la riqualificazione delle aree esterne, l’acquisto di apparecchiature, letti e arredi vari e, infine, la realizzazione della “piastra tecnologica” al Brotzu (finanziata con 25 milioni di fondi europei, 40 milioni di fondi regionali stanziati nel 2017 dalla Giunta Pigliaru, più altri 19 milioni aggiuntivi che arriveranno dallo Stato), ovvero un edificio di cinque piani accanto a quello esistente, con 14 sale operatorie, Dea e Trauma Center, terapia intensiva post-chirurgica, e tanto altro. Progetto già partito con l’aggiudicazione alla fine dello scorso anno della gara d’appalto per la progettazione, ma che adesso l’assessore Doria vuole stoppare, perché «non avrebbe senso» spendere tutti questi denari per un ospedale che dovrà andare in pensione (insieme al Businco) quando ci sarà quello nuovo.

Le risorse e le aree

Doria sostiene che i «soldi (per tirare su i quattro nuovi ospedali) non sono un problema». Servono all’incirca 1,2/1,4 miliardi di euro, «tra i risparmi degli accantonamenti sulla vertenza entrate, il Por, altri fondi europei, di risorse ne abbiamo in abbondanza, subito utilizzabili». Aggiunge: «Siamo nella condizione di fare tutti gli ospedali che abbiamo deliberato, ora bisogna partire con le conferenze dei servizi nelle quattro zone, convocare tutti gli attori, e individuare le aree più adatte, e dobbiamo utilizzare aree pubbliche, di proprietà della Regione, delle Province o dei Comuni, non vogliamo fare né espropri né acquisti. I nuovi ospedali sono necessari, per dare ai sardi una sanità moderna ed efficiente. In tre anni si possono fare». E sul destino del Brotzu, le eventuali ipotesi al momento non sono in cima ai pensieri dell’assessore: «Se si tiene a uso sanitario si può utilizzare per la lungodegenza, reparti a bassa intensità, per la riabilitazione. Vedremo».

La paralisi

Replica il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus, componente della commissione Sanità: «La delibera sui nuovi ospedali è un crimine contro la salute pubblica. Un atto ostile contro pazienti e personale, che paralizzerà gli investimenti già programmati, come confermato dalle parole dello stesso Doria, per ripartire da zero. E porterà a una situazione nota: perdere risorse, far decadere gli ospedali esistenti e rendere sempre più difficile la cura dei pazienti. È ridicolo che la Giunta parli di tempi molto rapidi, quando la realtà dei fatti ci ha dimostrato come tutta la spesa nelle loro mani (fondi regionali, Pnrr, risorse Fsc e di tutta la programmazione europea) sia inesorabilmente ferma. Lo dicono le cifre, inconfutabili. E lo dicono anche i tempi della stessa delibera: hanno impiegato quasi tre anni per scrivere quattro fogli di intenzioni sterili sui nuovi ospedali.

Nel mentre, anche i reparti di eccellenza della sanità sarda cadono a pezzi. Pensiamo ai trapianti, un tempo motivo di vanto per la sanità isolana e oggi in gravissima crisi. Pensiamo all’oncologia, la cui disorganizzazione è vergognosa e disperante. Pensiamo al Microcitemico affogato dai pasticci della loro legge di riforma che oggi non piace più nemmeno a chi l’ha scritta».

