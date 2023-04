Lampis: «No all’ecomostro eolico» 

Il fronte dei “no” contro l’eolico in Marmilla e nel vicino Sarcidano si allarga anche in Parlamento: Gianni Lampis, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera, si schiera al fianco di Regione, agricoltori, amministratori e attività turistico-culturali del territorio per gridare a gran voce basta con le imposizioni in zone con vocazione agricola, culturale e turistica importantissime per la Sardegna. «Il grano Cappelli prodotto in Marmilla, il sito Unesco de Su Nuraxi di Barumini e il patrimonio ambientale e paesaggistico a contorno del Lago San Sebastiano di Isili sono incompatibili con l'imposizione degli aerogeneratori di energia eolica», scrive in una nota l’ex assessore regionale alla Difesa dell’ambiente.

«Zero benefici»

Mercoledì scorso, in una manifestazione promossa da Coldiretti, 40 trattori sono scesi in strada da Genoni a Barumini per affermare un dissenso popolare contro le pale che, da queste parti, non vuole nessuno. Qui la natura incontaminata è di casa e in sincronia con un patrimonio culturale conosciuto internazionalmente, qui agricoltura e allevamento producono eccellenze alimentari degne di nota. «Ho già manifestato ai primi cittadini dei Comuni coinvolti – continua Lampis – come ancora una volta la nostra Regione è costretta a difendere la nostra terra, il nostro ambiente e i nostri siti archeologici dalla paventata speculazione di un ennesimo ecomostro che nulla lascia in termini di benefici al nostro territorio se non quello di privarlo delle sue peculiarità su cui non senza difficoltà da anni le comunità lottano per creare opportunità di sviluppo e invertire l’annoso problema dello spopolamento».

L’Unione dei Comuni

«Apprezziamo la posizione del deputato Lampis», fa sapere Marco Pisanu, presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla che di recente ha manifestato una propensione all’energia rinnovabile se questa non implica svantaggi per il terrirorio: «Ribadiamo di stare per una soluzione green non imposta dall’alto – aggiunge – e se dobbiamo parlare di investimenti energetici facciamolo a favore delle nostre comunità e per le nostre comunità». Per la settimana prossima è prevista un’ulteriore azione di protesta sulla falsariga di mercoledi scorso: «Sarà una lotta di popolo», promette Pisanu.