Vigili del fuoco.
28 gennaio 2026 alle 00:25

Lampis lascia il comando provinciale 

Dopo due anni di impegno operativo e istituzionale, Giampaolo Lampis lascerà il comando dei vigili del fuoco di Nuoro per assumere quello di Chieti. «Guidare il comando di Nuoro è stata un’esperienza di grande valore - ha detto - che mi ha permesso di conoscere il territorio e le comunità, rafforzando rapporti e stima reciproca». Sotto la sua direzione, in due anni, il comando ha gestito oltre 13 mila interventi affrontando i grandi roghi boschivi a Orotelli, Orani, Oniferi, Benetutti, Orune, Nuoro, Orosei e Cardedu, gravi eventi meteorologici a Bosa, Budoni, San Teodoro, Dorgali e la costa orientale durante il ciclone “Harry”.

Sono stati oltre 170 interventi di soccorso in ambienti impervi. Particolare attenzione all’addestramento, con esercitazioni internazionali come l’Eumodex 2025, e al supporto a manifestazioni culturali come le Europeadi di Nuoro.

Durante l’estate sono stati, inoltre, attivati presidi antincendio e soccorso acquatico nella costa allargando operatività e prevenzione.

