Lampis: «Il degrado?  Colpa dell’incapacità dell’amministrazione» 

«Serve più decoro per il turismo», a dirlo sono i residenti di Sant’Antonio di Santadi, frazione marina di Arbus e porta d’ingresso della Costa Verde. In questi giorni cresce la protesta per l’erba alta nelle piazze, sui marciapiedi e a bordo strada, anche i primi ospiti della stagione balneare, avviata all’inizio del mese, segnalano la mancanza di manutenzione da parte del Comune. La preoccupazione è per l’aspetto trascurato della borgata, soprattutto con l’avvicinarsi degli incendi estivi, fiamme che più volte hanno aggredito la località. Lo stesso deputato, Gianni Lampis, originario del borgo, incalza: «L’indecoroso spettacolo è dovuto all’incapacità amministrativa». Dispiaciuti i residenti, abbandonati a se stessi. «Siamo a Pasqua – dice Luigi Atzeni – ma ovunque l’erba non è stata tagliata. Ogni giorno che passa è sempre più alta e i pericoli aumentano». Così Luisa Serau: «È questione di decoro urbano e sicurezza. Purtroppo la pulizia del centro abitato si fa una volta l’anno, in coincidenza con la festa di Sant’Antonio. Poi si dimenticano che esistiamo». L’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca, non si sottrae alle sue responsabilità: «Dispiace che proprio nel periodo in cui i villeggianti cominciano ad arrivare, anche per decidere se tornarci a passare le vacanze, l’aspetto curato del luogo non possa fare la differenza. Il ritardo è dipeso dalla carenza di personale, il cantiere Lavoras si è concluso il 4 aprile. Gli uffici stanno lavorando per l’appalto dello sfalcio e del verde pubblico, in paese, nei villaggi turistici e a Santadi, costo complessivo del servizio 35mila euro». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA