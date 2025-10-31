VaiOnline
Sestu
01 novembre 2025 alle 00:27

Lampioni spenti troppo presto 

Buio pesto nelle prime ore del mattino in alcune vie a Sestu. Lo denunciano i cittadini più mattinieri facendo notare il disagio per chi deve alzarsi presto e recarsi al lavoro: illuminazione non funzionante e troppi rischi.

«Alle sei del mattino in via Monserrato c’era il buio completo, bisogna rivedere l’orario di spegnimento», spiega Claudia De Santi, mentre Angelo Taccori fa notare che «è successo pure in via Veneto, e problemi simili si erano verificati in passato». Altre zone della cittadina invece sono rimaste immuni. Tra le ipotesi per spiegare la situazione, predomina quella secondo cui i timer di alcuni impianti dell’illuminazione pubblica abbiano avuto un problema di aggiornamento, in occasione dell’arrivo dell’ora solare. Altri cittadini segnalano che si era verificato pure un blackout. In passato anche durante l’estate, con l’ora legale, è capitato occasionalmente di vedere qualche lampione acceso con il sole. Il problema potrebbe venire risolto in tempi rapidi. (g. l. p.)

