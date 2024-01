Lampioni spenti nelle vie, residenti furiosi 

Un problema che con l’anno nuovo continua. Nella notte di sabato in via Dessì a Sestu e in molte vie vicine dopo una forte pioggia è calata l’oscurità. Lampioni stradali completamente spenti e residenti esasperati.

«La luce è mancata in molte occasioni», racconta Antonio Lopez, «l’anno passato è successo diverse volte, soprattutto dopo le piogge. Per chi torna a casa in auto non è un problema, diverso è per chi va a trovare un amico e deve cavarsela accendendo la torcia». Giampiero Frau spiega: «Ormai ci siamo quasi abituati, bisognerebbe trovare un rimedio». «Col buio e gli automobilisti che corrono troppo è diventato pericoloso girare», continua Luisa Siddi. Tanti i post di lamentele anche sui social. Per risolvere il problema bisogna chiamare il numero verde di segnalazione guasti - 800628172 – ma molti residenti non sembrano conoscerlo.

«Si è trattato probabilmente di uno sbalzo di tensione dovuto al maltempo. Abbiamo un impianto moderno ed efficiente. Ho segnalato il guasto alla società Edison, che di solito interviene prontamente», dichiara il vicesindaco Massimiliano Bullita. Purtroppo non è la prima volta; anche l’estate scorsa la luce e la corrente elettrica nelle case è mancata in diverse vie, probabilmente anche in quel caso per colpa di uno sbalzo di tensione, ma dovuto all’uso eccessivo di aria condizionata per rinfrescarsi. Forse l’impianto avrebbe bisogno di qualche modifica.

