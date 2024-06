«Lampioni spenti lungo la Sulcitana» 

Oltre un chilometro di strada al buio: chi si mette alla guida nelle ore notturne è preoccupato per il rischio incidenti. Protestano i residenti per la mancanza di illuminazione sulla Sulcitana, nel tratto compreso tra Frutti d’Oro a Torre degli Ulivi.

Giampaolo Agri, residente a Torre degli Ulivi, spiega come la situazione vada avanti ormai da alcuni mesi: «Le insidie in questo tratto della Sulcitana sono sempre dietro l’angolo, stiamo parlando di un punto parecchio movimentato a causa dei lavori, dove – in alcuni tratti – mancano anche i marciapiedi. Rappresenta un pericolo anche la rotatoria di Su Loi, completamente immersa nel buio: ci auguriamo che qualcuno intervenga, perché questa strada non è affatto sicura».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia, chiarisce: «I lampioni sono spenti perché, per consentire i lavori legati all’abbattimento e alla successiva ricostruzione dei due ponti sulla Statale 195 è stata staccata la corrente. Non appena il cantiere chiuderà i battenti i lampioni verranno nuovamente rimessi in funzione». (i. m.)

