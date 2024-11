Lampioni spenti, la città al buio 

La luce blu che spara la ruota panoramica davanti al cento commerciale a Santa Gilla è l’unico punto illuminato di via San Paolo. Il neon della pensilina del bus del Ctm in viale Merello illumina gli attraversamenti pedonali poco prima dell’incrocio con via Oslava. Le luci dorate di Natale appena a un supermercato sono l’unico punto illuminato dello svincolo tra Genneruxi e l’Asse mediano. Entrare in viale Trieste, nel tratto non interessato dai lavori di riqualificazione, poi, è un’esperienza a dir poco complicata: un salto nel buio, con attraversamenti pedonali invisibili. Stessa cosa in via Mercalli, via Pessina, via Caboni. Ma soprattutto in viale Colombo, dove gli alberi, nei punti in cui i lampioni sono accesi, creano una penombra degna di un thriller. Spostandosi a Pirri, la situazione non cambia: i fari delle auto aprono un varco nel buio di via degli Astri, all’incrocio con via Caracalla.

La mappa

Un viaggio pomeridiano, dopo le 18, da via Roma lato porto (pericolosissima) al Poetto, dall’Asse mediano a Pirri mostra un altro volto di Cagliari, quello di una città “spenta”, e questa volta non è una metafora. «Ci sono casi, come viale Colombo, in cui la “causa” è rappresentata dagli alberi che coprono i lampioni per i quali, premesso che rappresentano una risorsa per la città, serve una potatura più frequente», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. Che aggiunge: «In altri casi, come la passeggiata Badas», in viale Regine Elena, «sono in programma lavori di riqualificazione che contemplano anche una nuova illuminazione pubblica».

I buchi neri

Troppo spesso oscurati dalle fronde degli alberi, restano a fare da gendarmi lampioni scarichi, e le luci non servono a niente. In viale Colombo, nel tratto finale in direzione Sant’Elia, gli attraversamenti pedonali sono al buio. I pali della luce ci sono ma sono spenti. Le auto corrono, e attraversare è pericolosissimo. Risalndo in via Roma, la situazione non cambia: il Lungomare New York XI Settembre (via roma lato porto, per intendersi) è una roulette russa per pedoni e automobilisti. In piazza Matteotti non esiste un impianto di illuminazione pubblica, a illuminare la piazza ci sono due proiettori sul tetto della stazione dell’Arst. Tutta quell’area, però, come noto, insieme a via Roma, è oggetto di una grande riqualificazione. Viale Trento, angolo con via Battisti: altra zona, stessi rischi. Lasciato senza neanche un faro (lampioni spenti), gli unici che a fasi alterne piombano per pochi secondi sono quelli delle automobili.

Il caso di viale Diaz

In viale Diaz un’altra situazione complicata: tra il Nautico e la rotonda dell’Amsicora bisogna avere fortuna (e certamente rispettare il limite di 30 orari) per riuscire ad arrivare in fondo senza problemi. Perché su 49 pali della luce, nella parte centrale del viale, se ne contano quasi la metà spenti (ben 18). Poi c’è il paradosso della bretella dell’Asse mediano, quella che arriva fino alla rotonda con Pirri (via Stamira): quella strada è completamente buia ma un maxischermo pubblicitario illuminato abbaglia gli automobilisti. «Esistono alcune situazioni di guasti momentanei», spiega ancora l’assessore Marcialis, «e su questi, come per esempio via Pessina, le squadre interverranno al più presto. Ricordo che esiste un indirizzo mail dell’amministrazione a cui chiunque può scrivere tutti i giorni, h24», illuminazionepubblica@comune.cagliari.it, «per segnalare guasti che provvederemo a sistemare». Questo per gestire le emergenze, subito. Ma per il futuro «Cagliari ha già predisposto un sistema di automatizzazione per la segnalazione in tempo reale di guasti o disfunzioni. Per renderlo funzionante, però, bisogna fare un importante investimento». ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA