Lampioni spenti in alcune vie del centro e della periferia 

Ancora disagi e polemiche a causa dei lampioni spenti in diverse vie di Sant’Antioco. Il maggiore disagio nei giorni scorsi nel centro storico durante manifestazione “Calici di stelle”. Migliaia di persone hanno camminato al buio in via Castello e in tutta la zona antistante il vecchio antiquarium.

Nel frattempo i disagi si registrano anche in alcune strade del centro e della periferia. Dal punto di vista tecnico, il problema parrebbe riconducibile alla mancata riattivazione di alcuni differenziali che sarebbero fondamentali per garantire l’erogazione del servizio in tutto il perimetro urbano. Anche a Maladroxia, nel piazzale antistante la spiaggia e nelle strade del centro balneare viene spesso notata l’assenza di illuminazione pubblica. Dal Comune l’invito a segnalare il problema: «C’è un numero telefonico messo a segnalare proprio per segnalare eventuali guasti», spiega il sindaco Ignazio Locci. Le segnalazioni vanno fatte al 328.6513485, attivo 24 ore su 24, ed è consigliabile l'utilizzo tramite whatsapp. «Occorre indica strada e numero civico per cui si richiede l’intervento – aggiunge Locci – ogni lampione ha un codice e con un’indicazione precisa è possibile dare una risposta più tempestiva». (s. g.)

