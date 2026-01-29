Lampioni spenti e strade al buio, adesso è emergenza 

Troppi lampioni spenti e strade al buio. Il maltempo delle ultime settimane ha riportato al centro dell’attenzione un problema mai davvero sopito, quello dei frequenti blackout all’illuminazione pubblica (oltre che dentro le abitazioni) di Monserrato. Protagonista dei disagi più recenti è stata la zona dell’ultimo tratto di via Cesare Cabras (guardando verso la rotonda di via Zuddas), nell’oscurità da diverse serate consecutive, compresa quella di ieri, con pericoli per i pedoni e fastidi per gli automobilisti, considerata la difficoltà di evitare le buche più rischiose in assenza di illuminazione. Ma l’elenco delle zone in cui le criticità si ripresentano con periodicità è lungo, e comprende anche vie del centro storico – non è esente l’ultimo tratto dei giardinetti di via del Redentore – o strade in cui l’illuminazione, pur presente, è molto debole, come via Porto Botte. E anche dove la luce è garantita, non è raro imbattersi in lampade fulminate. Lo sa l’opposizione, che da tempo chiede interventi strutturali della rete e a luglio dell’anno scorso aveva presentato un’interpellanza sul tema, firmata da Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao. Così come ne è consapevole l’amministrazione, che a novembre ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione degli impianti nelle strade servite da Enel Sole, caratterizzati da tecnologie obsolete e criticità strutturali. Il progetto prevede la sostituzione di 114 lampioni, oggi equipaggiati con lampade ai vapori di sodio, con nuovi corpi illuminanti a led di ultima generazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA