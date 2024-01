Lampioni spenti e disagi, operai in azione a Guspini 

Black out a ripetizione in tutta l’Isola. Disagi a non finire segnalati un po’ ovunque. A Guspini in Via Cavour è bastata un pò di pioggia per causare un guasto che ha lasciato senza corrente tutte le casa. Oggi nell’ex centro minerario sono previste interruzioni programmate dell’erogazione di energia elettrica dalle 9 alle 16 nelle vie Asproni, Bellini,via Carducci, Castoldi, Rossini, Sanna, via Tuveri, vico Tuveri.

Da E-distribuzione precisano inoltre che «si tratta di interventi programmati da tempo che consistono nel miglioramento del servizio elettrico e nell’ innovazione degli impianti. Questi non sono legati al maltempo» Sempre nel Medio Campidano, ma da Arbus sono state segnalate scintille e fiamme dai cavi elettrici intorno alle 18 di lunedì. Momenti di apprensione fra i residenti che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. «Fino a tarda sera – dice l’assessore Sara Vacca - la strada è rimasta chiusa al traffico, riaperta al termine della messa in sicurezza.

Nel Sulcis a Perdaxius, tre frazioni sono rimaste senza energia elettrica per quasi ventiquattro ore a Tana Margianis, Is Muras e Tanca Manna. Tanti i disagi creati alle famiglie che sono dovute ricorrere all'utilizzo di candele, torce e gruppi elettrogeni. «Circa venti famiglie per 24 ore sono rimaste senza energia elettrica -, ha detto il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru – è stata una situazione veramente imbarazzante. Dopo i solleciti sia dei cittadini che del Comune, la corrente elettrica è stata ripristinata a mezzanotte circa». Disagi anche a Nurri dove non è stato riparato il gusto alla rete elettrica nella zona di Part’e Jossu. Il sindaco Antonello Atzeni si è premurato nei giorni scorsi di contattare l’azienda per avere chiarimenti sulla situazione. «Sembrerebbe – dice – che ci sia un problema con l’interruttore di una cabina che scatta senza un guasto apparente». (hanno collaborato Sonia Gioia, Marzia Tornatore, Santina Ravì, Mauro Serra, Giovanni G. Scanu)

RIPRODUZIONE RISERVATA