Lampioni spenti durante la notte e accesi di giorno 

Disagi a Sestu, in piazza Gandhi e in piazza Calcutta, dove l’illuminazione pubblica è spenta di notte mentre risulta accesa la mattina. Il fatto non è sfuggito a molti residenti che lamentano come le piazze al buio siano diventate pericolose da frequentare.

Un problema tecnico risolvibile, a sentire il Comune: «Evidentemente c'è una staratura dei timer, di conseguenza abbiamo sollecitato immediatamente la ditta così da far ripristinare il tutto», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. A Sestu l’illuminazione è gestita da Zephiro (i lampioni a led), una ditta in appalto che lavora nella maggior parte delle strade, e in alcune vie da E-Distribuzione (i lampioni con la luce gialla). Per segnalare disservizi si può utilizzare l’app Municipium o contattare le due società.

Al netto delle feste, il guasto dovrebbe essere riparato in questi giorni.

