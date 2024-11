Lampioni spenti, disagi in città 

Alcune vie restano buio al minimo cenno di pioggia (con gli acquazzoni il black out va dato per scontato), altre si ritrovano con la luce dei lampioni già accese alle 5 del pomeriggio mentre il sole splende che è una meraviglia. Le storture del sistema di illuminazione pubblica cittadino continuano a creare disagi che si presentano con puntualità non solo col maltempo, ma con i cali delle temperature.

I disagi

Benché a detta del Comune la situazione sia leggermente migliorata rispetto a un anno fa (avrebbero registrato minori interruzioni), il nubifragio di una settimana fa ha ripresentato il conto nelle solite zone, più alcune new entry. Come al solito, lampioni spenti nel tratto medio alto di via Satta, dall’incrocio fra via Barbagia sino quasi piazza Primo Maggio, cui sommare il buio pesto fra via Lazio e via Gobetti e Romagna. «Due gocce ed è buio pesto – accusa Stefania Ciccu, residente in via Satta – è un rituale che si consuma nonostante alcuni lampioni sembrino proprio nuovi, e allora perché questo disagio?». Black out registrato pure nel segmento di via Logudoro sin quasi lo svincolo per via Don Orione. Poi nel tratto alto di via Tirso: «Noi viviamo ai margini della collina e a quelle condizioni di notte transitare in via Tirso angolo con via Sicilia è un rischi»>, afferma Claudio Collu, pensionato. Niente da fare neppure per il nuovo rione di via Suor Anna Lucia che, in teoria, dovrebbe essere dotato di impianti recenti. Spenti anche diversi lampioni fra via Sanzio e via Santa Caterina, a Serbariu, a Cortoghiana. A momento alterni pure via Partigiani e viale Trieste. Tutti posti in cui il problema della città al buio si presenta ciclicamente. Ma nei giorni scorsi nell’agenda cittadina dei black out occorreva inserire pure via Marche. In via Roma, il tratto medio alto, si associa invece un problema opposto: «Talora all’alba – afferma Sandra Delugas – i lampioni sono spenti e questo purtroppo è la quasi normalità, ma capitava di trovarli accesi di giorno nel tardo pomeriggio anche prima dell’entrata in vigore dell’orario invernale: chi deve sorvegliare?».

Gli interventi

Un anno fa il Comune annunciava un giro di vite dopo una ricognizione con la società di gestione del servizio: «Ed è avvenuto - afferma l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – con il risultato del 50 per cento in meno di segnalazioni di interruzioni, ma siamo pronti a un salto ulteriore: da un lato fra un anno decollerà il nuovo appalto dell’illuminazione pubblica cui gli uffici stanno lavorando, dall’altro sono pronti 50 mila euro per la posa di un’altra cinquantina di lampioni: questa situazione deriva da 7 anni in cui nel comparto è stato fatto poco o nulla».

