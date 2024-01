Lampioni spenti da cinque giorni 

Da cinque giorni senza l’illuminazione pubblica; piovono le segnalazioni da parte degli abitanti di Bindua che chiedono l’istituzione dei comitati di quartiere per poter disporre di un referente in Municipio. Duro il commento del consigliere d’opposizione Luigi Biggio nei confronti del governo cittadino: «Giunta e sindaco troppo distratti dalle imminenti elezioni regionali, si sono dimenticati della normale amministrazione della città».

Il quartiere

«Da diverse notti le case sono immerse nel buio più completo. - dichiara dice Sandro Esu, presidente uscente del comitato di quartiere di Bindua - Ricevo tante lamentele, però che una volta sciolto il Consiglio, decadono anche i comitati di quartiere. Pertanto non ho ufficialmente più voce in capitolo. Gli stessi nuovi comitati non sono stati ancora istituiti e le persone non sanno a chi rivolgersi». Esu conferma la decisione di non concorrere alla prossima candidatura da presidente rivestita fino a pochi mesi fa: «È pero fondamentale per le frazioni e i quartieri - spiega - avere una figura in grado di corrispondere con l’amministrazione comunale, collaborare, portare le istanze dei cittadini. Sono degli organi importanti che permettono di avere un riferimento e andrebbero costituiti al più presto».

Il Comune

La costtuzione dei comitati necessita ancora di tempo, rallentata a detta del presidente del Consiglio comunale Alessandro Pilurzu, dalla necessità di modificare un regolamento che non permetteva la continuità dei comitati stessi: «Fra queste la decisione di abbassare il quorum per la loro costituzione - rivela Pilurzu - L’idea è di permettere che l’organo non possa sciogliersi facilmente prima dei 5 anni, come avvenuto nella maggior parte dei casi in passato. La prossima settimana si riunirà la commissione competente che metterà a punto il regolamento e lo presenterà poi in Consiglio».

Il black out

Intanto le cause che hanno fatto piombare la frazione d’Iglesias nel buio più completo, derivano da un guasto alla linea principale e l’assessora con delega alle Manutenzioni, Giorgia Cherchi spiega quanto accaduto: «Purtroppo alcuni giorni fa una ditta che operava nel territorio di Bindua, ha inavvertitamente tranciato un cavo. Stiamo intervenendo e cercando di risolvere il problema, che assicuro, verrà superato in breve tempo».Un problema all’illuminazione pubblica che non risulta essere un caso isolato: «Per un motivo o per un altro, da mesi qualche zona della città rimane al buio; è un’amministrazione distratta dalle regionali, che trascura i propri doveri - afferma il consigliere di minoranza Luigi Biggio - inoltre siamo ben oltre i tempi tecnici per la nascita dei comitati di quartiere, è una grave mancanza di rispetto nei confronti degli abitanti delle frazioni che non meritano un trattamento simile».

