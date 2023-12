Lampioni spenti, buio pesto in centro 

Il paese completamente al buio. E non a causa delle giornate invernali più corte dell’anno ma perché l’illuminazione pubblica non funziona. Diverse vie (Montiferru, Littorio, Sa Serra) sono senza luce, lampade spente e lampioni caduti da anni e mai sostituiti: negli ultimi giorni si sono aggiunti anche i blackout e vari sbalzi di tensione della corrente con disagi e danni per i cittadini.

I disagi

Il problema si trascina ormai da diverso tempo, nessuna manutenzione negli ultimi anni, contratti terminati poi rinnovati dopo 5 mesi e diversi operatori energetici che hanno in gestione i punti luce hanno creato una situazione ormai al limite. Il contratto di Enel X, già Enel Sole, che ha in gestione circa 400 punti luce, solamente a Cuglieri ma non nelle borgate, è scaduto lo scorso luglio «ma è stato rinnovato solo da pochi giorni – precisa l’azienda - Ora possiamo procedere quanto prima alla riparazione dei pochi punti illuminanti non funzionanti sui circa 400 di nuovo in gestione».

L’impianto

Sono ben 370 i punti luce da sistemare, tra pali di sostegno e lampade da cambiare, spesa considerevole per le casse comunali. Da una prima stima occorrono almeno mille euro a punto luce tra sostituzione del palo e della lampada a risparmio energetico, ma la cifra potrebbe salire considerando altri interventi e la messa in opera: «Abbiamo presente tutta la situazione – spiega il sindaco Andrea Loche – e stiamo lavorando per un ripristino graduale del servizio, purtroppo siamo vincolati dalle poche risorse. Chiedo alla cittadinanza di pazientare e di comunicare tempestivamente in Municipio qualsiasi disservizio, invece che esprimere il malcontento solo sui social».

Le borgate

A S’Archittu ci sono diverse strade al buio, alcuni punti luce addirittura sono caduti e sono ancora abbandonati per terra, senza che nessuno sia intervenuto a rimuoverli. L’estate scorsa Ovidio Serra, residente nella borgata, aveva segnalato il disservizio che preoccupa anche sul fronte della sicurezza pubblica. «L’illuminazione pubblica è essenziale e deve essere garantita senza interruzioni per tutelare la tranquillità dei cittadini, e assicurare l’ordine pubblico» spiega Serra.Lo scorso settembre il Comune aveva recuperato 50mila euro per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, per il miglioramento dei punti luce nel corso Umberto I e via Littorio. Ma non sono sufficienti e intanto il buio regna.

