VaiOnline
Muravera.
11 marzo 2026 alle 00:20

Lampioni rimossi e mai sostituiti, strade al buio da diversi mesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incolumità pubblica a rischio a Muravera in via dei Colli ormai da diversi mesi a causa della mancanza di illuminazione pubblica. I lampioni, infatti, sono stati rimossi (erano a rischio crollo) e non sono mai stati sostituiti. A denunciare la grave situazione gli stessi residenti, anche con segnalazioni via pec direttamente al Comune. «La strada», sottolineano i cittadini, «si trova in totale assenza di illuminazione, condizione che espone automobilisti, ciclisti e pedoni a rischi concreti, soprattutto nelle ore serali e notturne». Un serio pericolo, insomma, per la circolazione stradale e la sicurezza di chi ci abita.

La richiesta è quella di provvedere al ripristino immediato dell’illuminazione pubblica, di valutare eventuali misure temporanee di sicurezza e di fornire un piano di intervento con tempistiche certe per risolvere la situazione in via definitiva. Ma via dei Colli non è l’unica strada di Muravera con i lampioni rimossi e mai sostituiti. Sostituzioni che stanno iniziando in questi giorni ad opera della ditta che ha in gestione l’impianto di illuminazione pubblica. Un intervento, in ogni caso, tardivo perché, come concludono i cittadini al buio da mesi, «non è degno di un paese civile essere lasciati in queste condizioni di pericolo». ( g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 