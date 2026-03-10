Lampioni rimossi e mai sostituiti, strade al buio da diversi mesi 

Incolumità pubblica a rischio a Muravera in via dei Colli ormai da diversi mesi a causa della mancanza di illuminazione pubblica. I lampioni, infatti, sono stati rimossi (erano a rischio crollo) e non sono mai stati sostituiti. A denunciare la grave situazione gli stessi residenti, anche con segnalazioni via pec direttamente al Comune. «La strada», sottolineano i cittadini, «si trova in totale assenza di illuminazione, condizione che espone automobilisti, ciclisti e pedoni a rischi concreti, soprattutto nelle ore serali e notturne». Un serio pericolo, insomma, per la circolazione stradale e la sicurezza di chi ci abita.

La richiesta è quella di provvedere al ripristino immediato dell’illuminazione pubblica, di valutare eventuali misure temporanee di sicurezza e di fornire un piano di intervento con tempistiche certe per risolvere la situazione in via definitiva. Ma via dei Colli non è l’unica strada di Muravera con i lampioni rimossi e mai sostituiti. Sostituzioni che stanno iniziando in questi giorni ad opera della ditta che ha in gestione l’impianto di illuminazione pubblica. Un intervento, in ogni caso, tardivo perché, come concludono i cittadini al buio da mesi, «non è degno di un paese civile essere lasciati in queste condizioni di pericolo». ( g. a.)

