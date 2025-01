Lampioni ko, mezza città al buio 

La pioggia non porta via solo le restrizioni idriche in città, ma anche l’illuminazione pubblica. È quanto denunciano i residenti delle vie tra i quartieri di Città Nuova e San Domenico Savio, costretti ormai da tempo a rientrare a casa al buio. Ogni volta che piove, il problema aumenta, creando insicurezza, alimentata anche dalle sempre più frequenti scorribande di cinghiali. Il buio riguarda anche il centro città: nell’area pedonale del corso Garibaldi, diversi lampioni sono saltati da Natale, e nonostante la segnalazione inviata via email dall’associazione dei commercianti al Comune, non ci sono stati interventi.

Sicurezza

«L’altra notte diluviava e l’illuminazione pubblica è saltata. Mia nuora rientrava a casa e si è trovata davanti un gruppo di cinghiali, tanto che aveva paura anche di scendere dall’auto», racconta Giuseppe Firinu, residente in via Pirisi. Firinu si fa portavoce dei residenti delle vie Lai, Cheri e Pinna. «Abbiamo più volte chiamato la polizia locale per segnalare la situazione – prosegue Firinu – ma non sembra essere cambiato molto. Anche con le ultime piogge i lampioni sono saltati e l’intera via è rimasta al buio. Questo sta diventando una questione di sicurezza. Il nostro è un quartiere di periferia, e ormai i cinghiali arrivano nella strada a branchi. Abbiamo paura che nel buio qualcuno possa essere aggredito». La gestione dell’illuminazione pubblica in città è affidata a una ditta esterna, ogni punto luce ha un numero di riferimento per permettere un intervento tempestivo. Il commissario comunale Giovanni Pirisi, al telefono spiega: «Non ho ricevuto segnalazioni, ma interverremo immediatamente».

Centro al buio

Ci sono segnalazioni per i disagi anche nel centro città. «Ho mandato una mail al comune tempo fa – spiega Salvatore Piredda, presidente dell’associazione commercianti del Corso – i problemi sono iniziati a Natale, quando le luminarie si spegnevano e con esse anche i lampioni. Anche l’altra sera, con il diluvio, diversi erano spenti. Fortunatamente c’erano le luci delle vetrine. Il problema riguardava inizialmente la parte alta del Corso, ma ora si estende anche alla parte bassa e alle vie laterali. Vedere i lampioni spenti è disarmante per chi cerca di offrire il massimo ogni giorno. Non sappiamo cosa stia succedendo»

RIPRODUZIONE RISERVATA