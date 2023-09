Lampioni incerottati in attesa del led 

Pali incerottati: l’illuminazione pubblica di Sardara, soprattutto quella artistica del centro storico, sta appesa con lo scotch. Ancora per poco: Sardara e le sue terme a breve s’illuminano a led. C’è il progetto, ci sono i soldi: due milione di euro. I lavori e la gestione per i prossimi nove anni sono stati affidati a una società esterna tramite una gara Consip. «Dopo il caro bolletta – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca – puntiamo non solo sulla messa sicurezza ma soprattutto al risparmio. Il costo annuo di 220 mila euro, infatti, si abbasserà fino a112 mila nel 2032».

Fattore economico

In Comune si parla di una nuova illuminazione pubblica da almeno dieci anni, quando ancora non c’era stato il caro energetico che tutti conosciamo. «A distanza di tempo – dice Zucca – questo intervento è diventato quanto più necessario per il rischio crollo di molti pali elettrici arrugginiti, per illuminare diversi quartieri, in particole le zone di espansione completamente buie. Il vantaggio si vedrà fra nove anni, allo scadere del contratto, l’impianto tornerà nelle mani del Comune, nuovo di zecca, certificato, che consuma meno». L’esponente dell’esecutivo si sofferma «sull’importanza del servizio a carico del gestore cui i cittadini si dovranno rivolgere per qualsiasi segnalazione. Un lavoro in meno per i dipendenti, in un momento in cui la carenza del personale in Municipio è cosa nota».

Nastro adesivo

L’accelerata sulla gara di appalto in questi mesi è stata dettata dai frequenti blackout che colpiscono a macchia di leopardo la cittadina termale di Santa Mariaquas. Basta fare un giro per le strade: il vecchio impianto si mostra in tutta la sua precarietà e approssimazione: pali, lampioni e lampade fissati col nastro adesivo, collegati tra loro con giunture provvisorie, e poi rete volante, strade buie dove a volte la sera si è costretti a uscire di casa facendosi luce col telefonino, mentre di giorno capita spesso che i lampioni restino accessi per 24 ore, alla faccia del caro bolletta. «Non abbiamo ancora tempi certi sull’avvio degli interventi – conclude Zucca – ma ormai è questione di giorni. Cinquanta mila euro del costo del progetto arrivano dal Pnrr, il resto lo paga il Comune col risparmio che l’iniziativa consente sul caro energia».

Minoranza astenuta

Tutti d’accordo sul progetto: la minoranza di oggi, maggioranza fino a due anni fa, si è sempre detta a favore della tecnologia a led. La sorpresa quando è arrivato il momento del voto in Aula: il gruppo di opposizione si è astenuto. «Non per essere contrari all’impianto – chiarisce il capogruppo, Ercole Melis – ma per protesta contro la Giunta che ci ha inviato il progetto, con un malloppo di allegati, la sera precedente l’incontro: di fatto ci ha tolto la possibilità di dire la nostra, come spesso capita dall’inizio della legislatura, ottobre del 2021».

