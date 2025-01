Lampioni in tilt, strade al buio 

In certe vie a Sestu non si può certo citare il film Blues Brothers dicendo di aver visto la luce. Piuttosto, sembra di andare sulla faccia oscura della luna con i Pink Floyd. A ritmo di lampioni spenti e i rischi per pedoni e automobilisti.

La mappa

L’elenco delle vie al buio comincia ad essere lungo e tornano le proteste. A cominciare da via della Resistenza, dove ci sono le scuole e gli attraversamenti pedonali. Qui è guasto anche un faretto per le strisce pedonali, alimentato da energia solare; forse colpa di un collegamento staccato: «In questa strada le auto corrono troppo», fa notare Francesco Vargiu; «oltre a riparare il faretto servirebbe anche un dosso». Una richiesta di molti residenti. E non succede solo qui: «In via Costantino Imperatore davanti alle Poste il faretto è spento e il cavo staccato», fa notare Stefano Cirina.

I lampioni poi sono spenti in diverse vie: una prima tappa è in via Parrocchia, tra il piazzale della chiesa di san Giorgio e il ponte san Pietro, dove c’è un guasto dai primi di dicembre. Poi si passa in via Cagliari, nella parte vicino all’ingresso della città, davanti a piazza Giovanni Maria Angioy dove sono fuori uso una lunga fila di lampioni, almeno quattro: «Sono spenti da mesi, qui è diventato pericoloso», dice Maria Argiolas. In tilt da mesi anche un altro lampione all’inizio di via Monserrato, proprio di fronte alla piazzetta della chiesa di sant’Antonio. Come spesso accade in questi casi la protesta corre soprattutto sul filo dei social, e se ne parla molto nei gruppi dedicati alla città. Il problema è complicato dal fatto che a Sestu l’illuminazione pubblica ha due gestioni; i lampioni a luce gialla fanno capo ad E Distribuzione, quelli a luce bianca, attivi nella maggior parte della città, sono di Edison.

L’assessore

Ma la situazione è nota comunque in Comune: «Per quanto riguarda l’eccessiva velocità in via della Resistenza, la Polizia Locale è sul problema e sta svolgendo valutazioni, e tutti gli altri punti sono stati segnalati al gestore dell’illuminazione», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «io stesso ho segnalato da poco quelli in via Parrocchia». I tempi dipendono dunque dal gestore, sperando in un intervento il prima possibile. Intanto, meglio dotarsi di torcia.

