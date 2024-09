Lampioni in tilt, strade al buio in mezza città 

Oscurità totale nella notte di martedì nelle strade di Sestu. Il blackout si è verificato nella zona di via dei Partigiani, in pieno centro. Come raccontano i residenti, tutti i lampioni delle strade erano spenti, e la situazione è andata avanti tutta la notte.

Un pericolo per la circolazione ma anche un invito per possibili ladri. Chi abita nel quartiere ha segnalato anche la presenza di estranei che negli ultimi giorni hanno provato a entrare in casa. In tutta Sestu l’illuminazione stradale è di competenza della ditta Zephyro, salvo poche vie che sono rimaste invece sotto la gestione dell’Enel. Difficile stabilire quali possono essere le cause del blackout, tra uno sbalzo di tensione o un guasto. Non è comunque la prima volta che questo tipo di inconvenienti si verificano, in tutte le zone della cittadina. Ad ogni modo, è possibile segnalare guasti alla ditta chiamando il numero 800628172, sempre attivo, e verrà inviata una squadra il prima possibile.

