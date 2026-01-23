VaiOnline
Viabilità.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Lampioni in tilt e pericoli dal lungomare a Pirri: «Emergenza senza fine» 

Comune e Città metropolitana nel mirino Marcialis: «Attendiamo il nuovo gestore» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Illuminazione pubblica in tilt e sicurezza a rischio sull’Asse mediano. Un lungo tratto da Genneruxi all’Amsicora risulta completamente al buio. La scarsa visibilità rappresenta un pericolo, per cui l’auspicio è che il problema sia risolto quanto prima. Avvolte nelle tenebre dopo il calar del sole anche diverse strade di Pirri (come via Fratelli Bandiera, tra via Riva Villasanta e via Santa Maria Chiara). Disagi analoghi nell’abitato del Poetto e nella quattro corsie retrostante l’ospedale Marino, via Lungomare del Golfo, dove le lampade sono spente da mesi in un tratto di 700 metri al confine con Quartu, di competenza della Città metropolitana.

L’assessore

«Il Comune sta intervenendo costantemente per risolvere le criticità legate all’illuminazione», assicura - ma senza entrare nel merito delle singole criticità - l’assessore Yuri Marcialis (Mobilità e infrastrutturazione urbana). «A causa di un contenzioso», sottolinea, «non è stato possibile procedere subito con il nuovo affidamento della manutenzione, nel frattempo è stato individuato un manutentore che garantisce il pronto intervento h24. La vetustà delle linee, gli sbalzi di temperatura e atti vandalici alle cabine rendono talvolta gli interventi più complessi e meno rapidi, richiedendo lavori come la sostituzione di cavi o impianti. Da marzo entrerà comunque in funzione il nuovo gestore, individuato tramite accordo quadro fino a 3 milioni di euro, che consentirà una programmazione più efficace e interventi di lungo periodo».

L’opposizione

Sono mesi, ormai, che diverse zone restano sistematicamente al buio e le polemiche non accennano a placarsi. «Una città lasciata nell'oscurità è una città ferita, dove la paura prende il sopravvento». Con queste parole Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, interviene sulla situazione. «Non è solo questione di decoro o efficienza dei servizi», tuona, «siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sicurezza: il rischio per l’incolumità pubblica è alto, non solo per il pericolo di aggressioni, ma anche per la sicurezza stradale e pedonale. È ora di smetterla con rimpalli di responsabilità e tempi biblici per le manutenzioni». Lo stesso Tocco ha presentato un’interrogazione urgente sulla zona di via Ippocrate e via Guzzoni degli Ancarani (vicino a via Jenner) dove si vive nell’oscurità da sempre, dato che l’impianto di illuminazione pubblica, nel caso specifico, non è mai stato realizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna