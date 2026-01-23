Lampioni in tilt e pericoli dal lungomare a Pirri: «Emergenza senza fine» 

Illuminazione pubblica in tilt e sicurezza a rischio sull’Asse mediano. Un lungo tratto da Genneruxi all’Amsicora risulta completamente al buio. La scarsa visibilità rappresenta un pericolo, per cui l’auspicio è che il problema sia risolto quanto prima. Avvolte nelle tenebre dopo il calar del sole anche diverse strade di Pirri (come via Fratelli Bandiera, tra via Riva Villasanta e via Santa Maria Chiara). Disagi analoghi nell’abitato del Poetto e nella quattro corsie retrostante l’ospedale Marino, via Lungomare del Golfo, dove le lampade sono spente da mesi in un tratto di 700 metri al confine con Quartu, di competenza della Città metropolitana.

L’assessore

«Il Comune sta intervenendo costantemente per risolvere le criticità legate all’illuminazione», assicura - ma senza entrare nel merito delle singole criticità - l’assessore Yuri Marcialis (Mobilità e infrastrutturazione urbana). «A causa di un contenzioso», sottolinea, «non è stato possibile procedere subito con il nuovo affidamento della manutenzione, nel frattempo è stato individuato un manutentore che garantisce il pronto intervento h24. La vetustà delle linee, gli sbalzi di temperatura e atti vandalici alle cabine rendono talvolta gli interventi più complessi e meno rapidi, richiedendo lavori come la sostituzione di cavi o impianti. Da marzo entrerà comunque in funzione il nuovo gestore, individuato tramite accordo quadro fino a 3 milioni di euro, che consentirà una programmazione più efficace e interventi di lungo periodo».

L’opposizione

Sono mesi, ormai, che diverse zone restano sistematicamente al buio e le polemiche non accennano a placarsi. «Una città lasciata nell'oscurità è una città ferita, dove la paura prende il sopravvento». Con queste parole Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, interviene sulla situazione. «Non è solo questione di decoro o efficienza dei servizi», tuona, «siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sicurezza: il rischio per l’incolumità pubblica è alto, non solo per il pericolo di aggressioni, ma anche per la sicurezza stradale e pedonale. È ora di smetterla con rimpalli di responsabilità e tempi biblici per le manutenzioni». Lo stesso Tocco ha presentato un’interrogazione urgente sulla zona di via Ippocrate e via Guzzoni degli Ancarani (vicino a via Jenner) dove si vive nell’oscurità da sempre, dato che l’impianto di illuminazione pubblica, nel caso specifico, non è mai stato realizzato.

