Bonaria.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Lampioni in tilt e buio pesto in viale Colombo: attraversare la strada diventa una roulette russa 

Al calare del sole anche viale Colombo cambia volto. I fari delle auto diventano l'unica fonte di luce in alcuni tratti della strada dove, dalla sera, l'illuminazione risulta del tutto assente da giorni. Una situazione che viene segnalata dai residenti e da chi attraversa quotidianamente la via, un’arteria molto frequentata che ospita anche il liceo scientifico Alberti e vede il passaggio costante di studenti, pedoni e automobilisti.

La mancanza di luce si riflette sulla sicurezza, soprattutto per pedoni e ciclisti. I marciapiedi restano in ombra, gli attraversamenti pedonali si distinguono a fatica e agli incroci la visibilità si riduce notevolmente. «La sera devi stare attento a tutto, auto, buche, persone che spuntano dal nulla. Senza illuminazione è difficile anche capire dove stai mettendo i piedi, soprattutto se piove e quando attraversi la strada», racconta Martina Secchi che ogni giorno attraversa la via. Lo scorso anno, proprio in questo tratto di viale Colombo una giovane perse la vita dopo essere stata investita all’altezza del liceo. Così cresce la richiesta di un intervento rapido per il ripristino dell’illuminazione, per evitare rischi e restituire sicurezza ad una delle vie più trafficate della città. (u.z.)

