Lampioni fuori uso e strade al buio: «Serve una svolta» 

Un tempo a brancolare nel buio erano gli investigatori a caccia di killer o rapinatori. Da tempo anche gli automobilisti e motociclisti cagliaritani sono costretti a fare i conti con le tenebre che avvolgono le strade cittadine. I lampioni spenti o soffocati dagli alberi costituiscono un pericolo soprattutto per i pedoni che nonostante attraversino sulle strisce corrono il rischio di essere investiti per chi è alla guida non si accorge di loro. Per non parlare di sicurezza, le tenebre sono l’ambiente ideale per chi ha cattive intenzioni.

A caccia del buio

Il problema dell’illuminazione pubblica inefficiente è un tema annoso che ha attraversato le ultime consiliature di Palazzo Bacaredda. Questa volta a chiedere lumi al sindaco Massimo Zedda e all’assessore Yuri Marcialis, sono i consiglieri comunali di minoranza Ferdinando Secchi, primo firmatario, Alessandra Zedda, Stefania Loi e Raffaele Onnis che dopo aver verificato sul campo e registrato le lamentele dei cittadini, hanno stilato la mappa del buio in città.

Tenebre al Poetto

Nei seicento chilometri di strade dotate di lampioni nella città, i problemi maggiori si registrano al Poetto. «Le proteste più insistenti riguardano i tratti di strada in prossimità degli attraversamenti pedonali, e in particolare via Lungo Saline che risulta essere sempre al buio nel tratto tra via Ponza e via Ischia e anche lato parcheggi, nella fermata del bus (altezza Lido), nel tratto dalla chiesa fino alla curva. Sempre al Poetto via Comino, la zona di via Capri e via dei Villini», afferma Secchi (Lega). «L'assenza di luce adeguata limita le attività serali e notturne dei cittadini. Questo può includere difficoltà nel praticare sport all'aperto, passeggiate serali o semplicemente godersi gli spazi pubblici e questo in previsione dell’imminente stagione turistica non è certo un buon biglietto da visita per la zona del nostro lungomare».

Centro storico

«Anche nel centro storico, in particolare nel corso Vittorio Emanuele, in viale Regina Elena, viale Regina Margherita, viale Bonaria, via Sassari, viale Diaz e viale Colombo, viale Merello e in alcuni tratti del rione di Villanova, sono parecchie le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti», continua Secchi. «Denunciano come una non adeguata illuminazione pubblica abbia anche un impatto economico, le attività commerciali risentono della mancanza di illuminazione». Secondo i consiglieri comunali d’opposizione, le attività commerciali risentono della mancanza di illuminazione, poiché i clienti potrebbero evitare di frequentare aree poco illuminate, riducendo così il flusso di affari contribuendo al degrado urbano, rendendo le aree meno attraenti e più suscettibili a vandalismi e atti di inciviltà.

Pedoni a rischio

L’interrogazione mette in evidenza che «la scarsa illuminazione aumenta il rischio di incidenti stradali e rende più difficile per i pedoni muoversi in sicurezza e di questo si lamentano anche i residenti del Quartiere del Sole e di Mulinu Becciu».

La richiesta

«Vogliamo capire se, alla luce dell’ultima ingente variazione di bilancio, il problema della scarsa illuminazione pubblica è un problema strutturale o di ordinaria manutenzione e quali sono i quartieri e le zone già dotate di nuova illuminazione, se esiste un crono-programma per la sostituzione e l’efficientamento energetico», conclude Secchi. (a. a.)

