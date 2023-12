«Lampioni e strade: intervenire subito» 

È allarme a San Gavino per la presenza di alcuni pali della luce che rischiano di cadere in mezzo alla strada con conseguenze pericolose per l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti. L’ultimo palo della luce è caduto nella centrale via Foscolo a pochi metri dall’ingresso della scuola media statale ma nella stessa via si trovano anche altri pali pericolanti e la situazione non cambia in altre strade. È visibile ad occhio nudo un palo della luce di via Petrarca che risulta corroso alla base: la ruggine ha addirittura creato un buco e, nonostante le richieste di intervento, il lampione non è ancora stato sostituito e resta ancora in piedi in un equilibrio instabile.

La stessa situazione si verifica in diverse strade periferiche del paese questo problema si somma a quello delle strade dove l’asfalto è danneggiato, le buche costituiscono un pericolo e la mancanza di manutenzione accresce i disagi. Per il consigliere comunale Stefano Altea è urgente intervenire: «Il futuro di San Gavino non può che ripartire da una maggiore attenzione al decoro urbano sia in termini di pulizia che di manutenzione complessiva delle strade – spiega –. Sono decine le richieste di risarcimento danni dovute dall’incuria, alla mancata manutenzione di strade, marciapiedi e pali della luce».

