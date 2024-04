Lampioni con i pannelli fotovoltaici 

A Perdaxius sono stati ultimati i lavori di installazione di quindici pali ad alimentazione fotovoltaica. «A due anni e mezzo dall’inizio della consiliatura - afferma con orgoglio il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru - continuiamo a dar seguito agli obiettivi del programma elettorale. In continuità con il progetto avviato lo scorso anno, sono stati posizionati altri quindici pali fotovoltaici che si vanno ad aggiungere ai quindici precedenti». A breve seguiranno altre opere che riguarderanno non soltanto l’illuminazione pubblica, ma anche la bitumazione di alcune strade che necessitano di interventi. «Sono azioni – aggiunge il primo cittadino – che portiamo avanti per rendere il nostro paese più accogliente, ordinato e sicuro e dimostrano l'impegno del Comune nel reperire ed utilizzare risorse fondamentali per garantire servizi, opportunità e qualità della vita migliori alle cittadine e ai cittadini di Perdaxius».

